O Estado mantém há vários anos uma dívida com a RTP. Ao que o Correio da Manhã apurou, faltam ainda pagar cerca de 14 milhões de euros, valor que diz respeito à dívida resultante das decisões da Comissão Europeia de julho de 2006 e dezembro de 2011 por conta do subfinanciamento do serviço público de rádio e televisão verificado até 2003 de 26,69 milhões de euros, valor que foi sancionado pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia.









