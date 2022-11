RTP3 usa imagens de festejos do Hajduk Split durante emissão sobre a vitória de Lula da Silva

Durante a emissão de domingo à noite sobre a vitória de Lula da Silva nas últimas eleições brasileiras, a RTP3 exibiu uma imagem de uma cidade debaixo de um intenso fogo de artifício vermelho, apresentando-a como o retrato do que estava a acontecer, em direto, no Brasil para comemorar a vitória.Telespectadores atentos, contudo, aperceberam-se que a festa em questão não tinha nada a ver com a celebração da vitória do político filiado no Partido dos Trabalhadores.As imagens, afinal, datam de outubro de 2020, e foram captadas na cidade de Split, na Croácia, durante os festejos do 70º aniversário do clube de futebol Hajduk Split.Publicações com a exibição e a comparação entre as imagens que supostamente mostrariam a alegria dos apoiantes de Lula da Silva e a festa desportiva da Croácia corriam ontem na rede social Twitter, com vários comentários dos surpreendidos telespectadores portugueses.Contactada pelo, a RTP não se mostrou, até à hora de fecho desta edição, disponível para explicar o sucedido.Contudo, ao que oapurou, a imagem em questão veio num feed que o canal público estava a receber em direto do Brasil, mais concretamente da Avenida Paulista, no Brasil, com milhares de apoiantes a fazerem a festa.As imagens em causa estiveram no ar poucos segundos numa emissão em direto que durou mais de seis horas.