Rui Oliveira reforça manhãs da CMTV

É já a partir de segunda-feira, às 9h15, que Rui Oliveira se junta a Ágata Rodrigues na condução do programa ‘Manhã CM’, daO apresentador deixa o horário da noite, no qual conduz o ‘Noite das Estrelas’ ao lado de Maya, para reforçar as manhãs do canal do CM"Estou muito entusiasmado com este desafio diferente. Apesar de gostar muito do ‘Noite das Estrelas’, acho que esta é uma ótima oportunidade. Sou um prestador de serviços dae, como tal, estou disponível para todos os desafios que a direção do canal me propuser. Darei sempre o meu melhor em todos os projetos", frisou Rui Oliveira ao