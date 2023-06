SÁBADO n.º 1000 chega às bancas dia 29 de junho

chega esta quinta-feira, dia 29 de junho, às mil edições. Na revista que assinala este número redondo, damos-lhe as melhores sugestões para férias entre Troia e Sines.Pode ainda ler uma reportagem na estrada com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, em plena época de risco de incêndios.Revelamos também a história das pessoas que acusam a coach Susana Torres de as enganar e lesar em milhares de euros, que pode acompanhar nodesta semana, na CMTV.No GPS, descubra o guia dos festivais de música deste verão: pedimos ajuda a sete artistas portugueses.E o mais importante, nesta e em todas as edições, serão sempre os nossos leitores. "São eles a razão da existência da, a quem ambicionamos levar diária e semanalmente o conhecimento e a compreensão da realidade que procuram no nosso jornalismo – através de abordagens originais e credíveis sobre os mais variados temas –, mas também o simples prazer da leitura daquilo de que todas as revistas de informação geral precisam: boas histórias, bem contadas e sem preconceitos", frisa o diretor Nuno Tiago Pinto na edição desta semana.Obrigada por estar desse lado, hoje e todos os dias.