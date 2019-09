Sam Smith assume-se não-binário e prémios Brit consideram abolir categorias de melhor artista por género

A organização dos Brit Awards - os maiores prémios de música do Reino Unido - pode estar perto de tomar uma decisão polémica e de revolucionar a indústria musical.Uma semana depois de o cantor Sam Smith se ter assumido como não-binário (alguém que não se identifica nem com o género feminino nem com o masculino), os responsáveis pelos prémios anunciaram a possibilidade de abolir as categorias que distinguem os melhores artistas do ano baseado no sexo - "Melhor artista a Solo Feminino" e "Melhor artista a Solo Masculino".Esta não seria a primeira vez que a organização de uma cerimónia de prémios terminava com a distinção entre homens e mulheres. Em 2017, os MTV Movie & TV Awards premiaram Emma Watson com o troféu de Mulher Representação, pela sua participação no filme A Bela e o Monstro, algo que até então acontecia com base no género.