Sede da TVI à venda por 13,9 milhões de euros

A sede da Media Capital, em Queluz de Baixo, na qual se encontra a redação e estúdios de entretenimento da TVI, está à venda desde julho. O edifício na Rua Mário Castelhano faz parte de uma carteira de 109 imóveis que foi colocada no mercado pela Parvalorem, sociedade criada para gerir os créditos tóxicos do antigo Banco Português de Negócios (BPN).









Com 8346 metros quadrados, o espaço está avaliado em 13,9 milhões de euros, e tem a categoria de ‘core plus’. Significa isto que se considera precisar de algumas melhorias. Ainda assim, continua a ser atrativo pelos rendimentos que é capaz de oferecer aos investidores.

As instalações pertenciam à TVI mas, em 2004, foram compradas pelo fundo Imonegócios, tornando-se a empresa dona do quarto canal arrendatária daquele espaço localizado no concelho de Oeiras.





De acordo com o ‘Eco’, o portefólio colocado à venda pela Parvalorem contempla imóveis pertencentes a três fundos de investimento e a respetiva sociedade gestora, a Imofundos. O objetivo é vender tudo a um só investidor mas não está colocada a hipótese dos imóveis serem vendidos em separado.





A Media Capital afirmou ao CM que não tem “detalhes” sobre esta operação, embora saiba que “corre no mercado que as instalações estão à venda”. E negou ter interesse na compra do edifício. Questionada sobre a possibilidade de, nesse caso, no futuro, ter de abandonar aquele espaço, fonte oficial recusou, para já, fazer comentários.