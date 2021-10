Segundo o vice-presidente de Infraestruturas do Facebook, Santosh Janardhan, “os esforços feitos ao longo dos últimos anos para proteger os sistemas de possíveis ataques externos” foram uma das causas da demora na resolução do ‘apagão’ de seis horas nas redes sociais da empresa, na última segunda-feira.









“Acredito que se o preço a pagar por uma maior segurança do sistema no dia a dia é uma recuperação mais lenta dos serviços, vale a pena”, disse Santosh Janardhan no blogue da empresa, horas antes do cofundador da rede social, Mark Zuckerberg (que perdeu 5 mil milhões de € com o sucedido), ter pedido publicamente desculpas pela gigantesca falha. Não foi ainda apurado se o apagão pôs em causa a segurança dos dados dos utilizadores.

A interrupção de seis horas no funcionamento do Facebook e aplicações do grupo (Instagram, Messenger e WhatsApp) levou a concorrência, mais concretamente o serviço de mensagens Telegram, a receber um número recorde de novas adesões (mais de 70 milhões)- passou de 56º para 5º na lista das aplicações gratuitas mais descarregadas nos EUA.