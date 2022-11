Novembro está a ser um mês particularmente catastrófico para as ‘big tech’ que, depois do ‘boom’ vivido graças à pandemia, em que alcançaram lucros recorde, avançaram este ano com despedimentos em massa de forma a contornar a crise. Este domingo, a plataforma Layoffs.fyi Tracker contabilizava demissões em 795 empresas do setor, num total de 121 667 postos de trabalho eliminados desde janeiro.









Ver comentários