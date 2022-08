A luta entre SIC e TVI pelas audiências nas manhãs e tardes está cada vez mais renhida. O CM analisou os dados produzidos pela GfK (empresa responsável pela medição de audiências de TV em Portugal) - desde o início do ano e até à passada 6ª feira - e concluiu que a estação de Paço de Arcos leva a melhor no horário entre as 10h00 e as 13h00, ao passo que entre as 16h00 e as 18h00 é o canal de Queluz de Baixo a liderar.









