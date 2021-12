O Sindicato dos Jornalistas (SJ) vai pedir a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) junto da Sociedade Vicra Desportiva e da Vicra Comunicações, detentoras do jornal ‘A Bola’, do site abola.pt, da revista ‘Auto Foco’ e de A Bola TV, que ainda não procederam ao pagamento dos subsídios de Natal dos respetivos trabalhadores.









“Este é o quinto ano consecutivo que a administração entende que não deve cumprir esta obrigação para com os funcionários e, quase tão grave quanto o atraso, é o facto de não ter dado qualquer explicação”, detalha o Sindicato dos Jornalistas em comunicado.