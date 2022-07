Dois agentes da Polícia Municipal de Sintra foram suspensos provisoriamente no âmbito de processos disciplinares por, supostamente, terem proferido declarações com a voz distorcida numa reportagem da CMTV, sobre o alegado envolvimento do comandante da polícia de Sintra em situações ilegais. A CMTV, todavia, nunca revelou as suas fontes, nem há qualquer prova de que os agentes sancionados sejam os autores das referidas declarações.









