Só meio milhão de portugueses vê programa de Cristina Ferreira

A possibilidade já tinha sido admitida por Cristina Ferreira e concretiza-se a partir desta segunda-feira. Após mais de três meses de baixas audiências, ‘Cristina ComVida’ vai mudar de horário. O formato, pensado há vários anos pela agora diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, deixa o período entre as 19h e as 20h - considerado de grande importância para o lançamento do horário nobre - e muda para a hora anterior (18h às 19h), dando lugar aos diários do reality show ‘O Amor Acontece’, cuja menor visibilidade proporcionada pelo horário entre as 18h e as 19h foi, sabe o CM, considerada potencialmente prejudicial pelos responsáveis da estação de Queluz de Baixo para o comportamento do formato aos domingos à noite.Desde que estreou, a 29 de março último, ‘Cristina ComVida’ soma uma audiência média de apenas 542 mil telespectadores e 14,5% de share, de acordo com os dados oficiais da GfK. Este valor é inferior à média diária do canal - tem, de resto, contribuído para que esta baixe - e menor também do que o registado pelos anteriores formatos emitidos pela TVI no horário, nomeadamente os diários do reality show ‘Big Brother’.