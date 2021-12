O ano 2020, marcado pelo início da pandemia de Covid-19, foi desafiador para todas as empresas de media, sobretudo para as de menor dimensão, rádio tradicional e publicações periódicas. De acordo com o Relatório de Regulação Análise Económico-financeira do Setor de Media em Portugal, divulgado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), os rendimentos totais do setor de comunicação social contraíram-se 6,9%, acima do valor registado em 2019.