Tarde CM bate canal 1 da RTP

O programa Tarde CM, da responsabilidade da apresentadora Maya na CMTV, atingiu uma audiência recorde de 6,7 de share com 150.900 espectadores em média, por minuto, ultrapassando a RTP 1, no mesmo horário, que obteve uma audiência de 5,7 de share e 128 mil espectadores em média, por minuto, que emitia o programa "Férias cá dentro", com Jorge Gabriel.

Apesar de se encontrar no canal 8 em todas as plataformas de cabo, a CMTV consegue assim vencer a RTP 1 que também é emitida na TDT.





Os dados são da responsabilidade da GFK.