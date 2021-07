Televisões em pânico com nova vaga de Covid

Os alarmes voltaram a soar nos últimos dias entre as equipas de programas de Ficção e Entretenimento da SIC e da TVI, com novos casos de Covid-19 detetados. No canal de Queluz de Baixo a preocupação chegou depois das atrizes Beatriz Costa e Maria Sampaio, que integram o elenco da novela ‘Festa é Festa’, terem testado positivo para a Covid-19. De acordo com a ‘TV7 Dias’, a equipa teve de fazer ajustes nas gravações devido à ausência das atrizes, no entanto, até ao momento, não se verificaram mais casos nos testes realizados.No mês passado aconteceu o mesmo com ‘A Serra’, da SIC, que teve de suspender os trabalhos durante uns dias devido a um caso positivo na equipa. Com os contratempos que foram acontecendo ao longo dos meses, as gravações atrasaram. “Muitos atores terminaram hoje [sexta-feira] as gravações, mas há outros que têm de concluir cenas para a semana para compensar atrasos relacionados com a Covid-19”, revelou uma fonte da produção ao CM.