A nova rede social da Meta, a Threads, acaba de lançar novas funcionalidades para a plataforma, na tentativa de conquistar os utilizadores perdidos e fazer frente à concorrência criada pelo X (antigo Twitter), de Elon Musk.









“Há duas atualizações para a Threads que valem a pena mencionar”, anunciou, em comunicado, Adam Mosseri, responsável pela rede social. “Estamos a lançar um novo separador de Reposts no vosso perfil, onde podem ver as publicações que partilharam num único sítio. Com base nos vossos feedbacks, vamos também adicionar reposts ao vosso feed Following”, explicou.

As inovações surgem após se ter ficado a saber que a empresa, lançada no dia 5 de julho deste ano e que atingiu o ‘pico’ de utilizadores em simultâneo de 49,3 milhões de pessoas em Android no dia 7 de julho (ou seja, dois dias após o lançamento), perdeu quase 80% dos mesmos no período de apenas um mês. No dia 7 de agosto só tinha 10,3 milhões de utilizadores.





A ideia inicial de Mark Zuckerberg, diretor executivo da Meta, era que a nova rede social se concentrasse no “positivo”, evitando as “notícias duras” e de teor político e tentando passar ao lado da má-língua que caracteriza grande parte dos conteúdos veiculados pelas redes sociais. Acontece que, a avaliar pela recetividade das pessoas que navegam nestes meios, parece que é precisamente isso que atrai a maioria dos internautas. Muitos especialistas dizem que é a “toxicidade” do Twitter que tornou esta rede social popular – para o bem e para o mal.