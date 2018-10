Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TVI 24 emitiu 250 horas de desporto este ano

Sozinho, o canal de Queluz transmitiu mais do dobro de eventos desportivos que RTP3 e CMTV somados.

01:30

Do início de janeiro até ao final de setembro deste ano, a TVI 24 emitiu 164 eventos desportivos (emissões em direto de modalidades como andebol, hóquei em patins, futsal e futebol, entre outros), num total de 250 horas de transmissão, mais do dobro do que os seus concorrentes somados.



No mesmo período, a CMTV contava com 37 emissões (menos de 52 horas) e a RTP 3 com 36 (quase 50 horas), revela um estudo da GfK a que o CM teve acesso. A SIC Notícias continua ser o único canal sem transmissões de eventos desportivos.



O CM questionou a ERC se existe algum limite legal para o número de transmissões desportivas que um canal registado como temático de informação pode ter e o regulador esclareceu que "não existe na Lei qualquer menção que impeça as transmissões desportivas", desde que o canal cumpra "o compromisso assumido no projeto editorial autorizado por esta Entidade".



Refira-se que desde 2014 a TVI 24 é líder de transmissões desportivas, ano em que destronou a RTP 3. Desde esse ano, o recorde do canal de Queluz de Baixo foi registado em 2016, quando emitiu um total de 259 eventos, ocupando quase 412 horas em antena, o equivalente a 4,7% das emissões totais.



Este ano, e até à data, estas transmissões representam 3,8% da emissão da TVI 24, o que compara com os 0,8% da CMTV e da RTP 3.



Estes números, refira-se, dizem apenas respeito à emissão de provas e jogos em direto e não refletem o tempo de emissão dado a programas de comentário desportivo.