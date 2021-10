TVI a ferro e fogo com contratações da CNN. Trabalhadores contestam gastos

A política de contratações para a CNN Portugal está a provocar mal-estar na Media Capital (dona da TVI que vai lançar o canal no nosso país, substituindo a TVI24). Em causa está “um sentimento de injustiça” por parte daqueles que já trabalham na redação da TVI e TVI24. “Como se não bastasse o desapontamento com o processo do plano de carreiras, em que muitos trabalhadores se encontram a centenas de euros do valor mínimo que deviam receber, veem agora chegar contratações que já recebem esse valor”, alertou a Comissão de Trabalhadores (CT) numa recente reunião com a administração e os recursos humanos, de acordo com a ata a que o Correio da Manhã teve acesso.