A saída de Fátima Lopes da TVI, anunciada no passado dia 8, continua a dar que falar nos corredores da estação. Por estes dias, os responsáveis do canal de Queluz de Baixo tiveram de tomar decisões face ao programa que tinha sido atribuído à apresentadora, o ‘C’è Posta Per Te’.





Com o fim do contrato com a profissional, o formato ficou em stand by. Se no início se falou na possibilidade de Iva Domingues abraçar o desafio, a verdade é que a TVI acabou por cancelar mesmo o programa, adaptação do original italiano. De acordo com a revista ‘TV Mais’, este revés implicou um prejuízo de cerca de 100 mil euros, uma vez que o programa já tinha sido comprado por Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção, e Nuno Santos, diretor-geral.