TVI perde um terço do público em 8 meses

A TVI perdeu 33% de telespectadores entre janeiro e agosto (último mês em que, até esta segunda-feira, existiam dados totais de audiência fechados).A estação de Queluz de Baixo fechou o primeiro mês deste ano com uma audiência média de 379 254 telespectadores por cada minuto do dia, de acordo com os dados oficiais divulgados pela GfK.Já no fim de agosto, o valor tinha descido drasticamente para 254 067 telespectadores. Contas feitas, o canal da Media Capital perdeu um terço da sua audiência, ou seja, cerca de 125 mil pessoas.De resto, agosto - mês de estreia da nova diretora de Programas, Felipa Garnel, que sucedeu ao brasileiro Bruno Santos - foi o pior do ano para a TVI.Lembre-se que o canal registou um share de apenas 12,8% - o mais baixo desde junho de 1998 -, o que contrasta com os 19% com que encerrou janeiro. Ou seja, em oito meses perdeu 6,2 pontos percentuais.fez as contas e chegou à conclusão de que, na média deste período, a TVI (315 600 pessoas por cada minuto) tem menos 12,8% de espectadores do que a SIC (361 800).Por outro lado, se contabilizadas as audiências até ao passado domingo, dia 29, a SIC lidera com uma média de 18,8% de share. Isto significa que em cada 100 telespectadores que estão a ver televisão, quase 19 optam por sintonizar a estação de Paço de Arcos. Segue-se a TVI, com 16,1% (menos 2,7 pontos percentuais), e a RTP 1, com 11,8% (a exatamente sete pontos percentuais da liderança).