Um presente imperdível: Ofereça uma assinatura do CM com 40% de desconto este Natal

Já conhece a campanha de Natal do Correio da Manhã? Se ainda não comprou todos os presentes, esta pode ser a solução. Ofereça uma assinatura do CM com 40% de desconto a um amigo ou familiar.



Estão disponíveis três modalidades nos vouchers de oferta: 11,99 euros nas assinaturas trimestrais, 23,99 euros nas semestrais e ainda 41,99 euros nas anuais.



neste link e preencher os dados da pessoa a quem quer oferecer. O destinatário receberá um email com um código de oferta e todas as indicações necessárias para ativar a assinatura.

Ao ser assinante do Correio da Manhã, tem acesso a todos os conteúdos exclusivos do site e a conteúdos exclusivos produzidos apenas para assinantes, assim como a uma experiência de leitura sem publicidade intrusiva.

Os assinantes têm ainda acesso antecipado ao jornal no formato ePaper e aos arquivos de edições desde o ano de 2016.

Além de ficar a par de todas as notícias, tem ainda descontos e promoções em produtos e serviços do Clube CM+, newsletters exclusivas e a 10 artigos por mês para partilhar com amigos.