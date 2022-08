Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ (SIC) e ‘Big Brother’ (TVI) vão voltar a defrontar-se nas noites de domingo da televisão portuguesa já a partir de setembro. São as principais apostas dos canais privados em sinal aberto para a guerra de audiências da rentrée. Além dos serões de fim de semana, estes reality shows serão também aposta da estação de Paço de Arcos e do canal de Queluz de Baixo para o importante horário entre as 19h00 e as 20h00, fundamental para o lançamento do horário nobre.









