Vencedora do Festival da Canção não será investigada

RTP garante que “não há nenhum indício de que a música não seja um original”.

Por Duarte Faria | 01:30

Apesar das acusações de plágio, a música vencedora do Festival RTP da Canção, que vai representar Portugal na Eurovisão no Altice Arena, em Lisboa, a 12 de maio, não está em risco. A garantia é dada ao CM por Daniel Deusdado, diretor de programas da televisão pública.



"A RTP está tranquila em relação a esta questão. Não há nenhum indício de que a música não seja um original, tal como exigem os regulamentos do Festival da Canção", afirma o responsável.



Nas redes sociais, ‘O Jardim’, tema de Isaura interpretado por Cláudia Pascoal, que venceu o festival no domingo, foi acusado de ser um plágio de ‘To Build a Home’, dos The Cinematic Orchestra. As suspeitas surgiram logo após a 2ª semifinal, com os fãs de Diogo Piçarra - que desistiu do concurso da RTP após ter sido também acusado de plágio - a dizerem que o tema de Isaura era uma cópia.



Mas a polémica ganhou força nos últimos dias e levou mesmo Fernando Tordo, um dos compositores convidados pela RTP para participar no certame deste ano, a considerar o assunto "grave".



"Mas falta a prova. Onde está a prova? Se é para esconder, é uma calúnia nojenta. Se existe e serve de prova, que seja mostrada publica e oficialmente. Não, não estamos a falar só de cantigas, estamos a falar da existência ou não de um crime", escreveu nas redes sociais.



Isaura, a autora do tema, também já reagiu às acusações: "Acho que as pessoas já não sabem o que é plágio e às vezes dizem isso por acharem as músicas parecidas, o que não é de estranhar pois vivemos num mundo de influências".