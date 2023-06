Quem viu, há poucos dias, Herman José subir ao palco com a energia de um jovem e deixar o público rendido a seus pés, no âmbito do Santos no Tejo, em Lisboa, não duvida que este será um ano (e sobretudo um verão) em grande para o humorista. Passados os anos da pandemia, e com uma agenda de espetáculos já bastante preenchida, que inclui atuações "todas as semanas ou até mesmo mais do que uma vez na mesma semana", Herman prepara-se para ser um dos reis dos meses quentes.









