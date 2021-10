Vida de Cesária Évora em série de ficção

'Sodade’ vai ser o título de uma série portuguesa de ficção sobre a cantora cabo-verdiana Cesária Évora. As filmagens arrancam em 2022 pela mão do produtor e realizador Hugo Diogo. À jovem cantora Eliana Rosa caberá a responsabilidade de vestir a pele à diva da morna.Com um orçamento de 2,4 milhões de euros, a série vai contar com oito episódios, que serão rodados entre Lisboa, a cidade de Mindelo (Cabo Verde) e Paris, contando com a participação do realizador franco-senegalês Alain Gomis em alguns episódios. O resto do elenco está ainda a ser escolhido. O filme tem produção da portuguesa Lanterna de Pedra Filmes, com um parceiro argentino, mas estão a decorrer negociações com outros produtores nos Estados Unidos da América e em França.A ideia de Hugo Diogo é "contar a história da cantora desde a infância até ao dia em que ela morre e está a ser entrevistada por um jornalista"."Não será bem um ‘biopic’, porque há alguma liberdade para nos inspirarmos em algumas situações e se calhar transformá-las. Mas é tudo baseado em contos, na biografia da Cesária que saiu há pouco tempo pela jornalista polaca Elzbieta Sieradzinska e de situações contadas na primeira pessoa, por pessoas que partilharam a vida com ela", explicou.A série ainda não tem data de estreia, nem canal definido para a exibição. A produtora aguarda uma resposta da RTP, à qual o projeto foi submetido.