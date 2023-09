Violência sobre jornalistas que trabalham no contexto desportivo monitorizada

Os atos de violência sobre os jornalistas que trabalham no contexto desportivo vão passar a ser monitorizados através da Universidade Fernando Pessoa (UFP) que recentemente assinou um protocolo de parceria com a CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto para estudar esta problemática.



O protocolo, que foi assinado pelo professor Salvato Trigo, presidente da Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa, prevê que o CNID forneça anualmente à universidade dados sobre as situações reportadas de violência exercida contra os profissionais de comunicação social que trabalham no contexto de desporto, com o intuito de conhecer melhor este fenómeno negativo.









