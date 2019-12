DECO alerta para três batons à venda que contêm substâncias cancerígenas

MOAH (hidrocarbonetos aromáticos de óleos minerais)". Os batons da Kiko e Mac "também contêm MOSH e POSH em quantidades superiores às consideradas seguras, sendo que o primeiro nem cumpre as recomendações da própria indústria (Cosmetics Europe)".

Há três batons vermelhos, de marca e à venda em perfumarias, que contêm substâncias cancerígenas. O alerta parte da DECO que afirma que dos sete batons testados, três têm subtâncias que podem trazer efeitos negativos na saúde.Segundo o estudo da DECO, três - das marcas Avril, Kiko e Mac - dos sete batons testados possuem "

O MOSH, o POSH e o MOAH - substâncias presentes nos batons - são componentes de óleos minerais derivados do petróleo.



"Os óleos minerais são usados nos produtos cosméticos, entre outros, como suavizantes, protetores da pele e reguladores da viscosidade. Apesar da sua utilidade, aqueles componentes despertam preocupações quando utilizados em batons. O mesmo vale para contaminantes como os metais pesados. Ingeridos, o que é um cenário real no caso dos batons, podem implicar risco de mutações genéticas e tumor", explica a DECO numa nota publicada no site da associação.



A lei proíbe o recurso a metais pesados nos cosméticos. A única exceção é se for "tecnicamente impossível impedir a sua presença" e, neste caso, têm de ser cumpridas as boas práticas de fabrico.