Beijos ajudam os bebés a identificar relações próximas

Um novo estudo feito por uma equipa de neurocientistas vem comprovar que a partilha de saliva, que pode acontecer através de comida ou talheres, beijos ou tantos outros gestos simples, pode ser crucial para que os bebés identifiquem, desde muito cedo, com quem têm uma relação próxima.De acordo com os autores do artigo publicado na revista americana Science, "as crianças reconhecem as interações de partilha de saliva como evidência distintiva de uma relação próxima.