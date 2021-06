Níveis baixos de oxigénio no sangue explicam sintoma de Alzheimer

Os baixos níveis de oxigénio no sangue do cérebro podem explicar a perda de memória como sintoma de Alzheimer, conclui um novo estudo da Universidade de Sussex, no Reino Unido.

O estudo pioneiro, publicado na quinta feira passada na revista científica Nature Communications, mediu pela primeira vez os níveis de oxigénio no sangue no hipocampo e forneceu provas de que a área do "centro de memória do cérebro" é vulnerável a danos e a degeneração, os primeiros sintomas da doença de Alzheimer.

Num comunicado de imprensa, a responsável pela investigação, Dr. Catherine Hall, declarou que "existe uma bacia hidrográfica no hipocampo. Quando acontece algo que diminui o fluxo sanguíneo cerebral, os níveis de oxigénio nesta área reduzem a níveis que param o funcionamento dos neurónios. Achamos que é por isso que a doença de Alzheimer causa problemas de memória - porque a diminuição precoce do fluxo sanguíneo impede o hipocampo de funcionar corretamente".