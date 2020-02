Torcicolo: Saiba como prevenir e o que fazer para tratar

O torcicolo é caracterizado por uma dor cervical (pescoço) que por vezes pode irradiar para a região do ombro. A dor é acompanhada por limitação dos movimentos da cabeça, principalmente movimentos de inclinação ou rotação.Joana Henriques Sequeira, especialista em Medicina Física e Reabilitação no Hospital CUF Descobertas, salientou que "deve fazer-se uma massagem local com pomada ou um creme anti-inflamatório"."Nos casos em que a dor é persistente ou recorrente deve consultar o seu médico pois o torcicolo pode ser um sintoma de uma doença mais grave e necessitar de medicação oral ou tratamentos específicos", adiantou a médica especialista.Joana Henriques Sequeira adiantou que "a maioria dos torcicolos resultam de posições incorretas ou gestos bruscos, provocando irritação de músculos, ou seja, uma contratura muscular". Uma das formas de aliviar a dor passa por, durante o duche, aplicar água quente na zona dolorosa.O torcicolo é mais comum em pessoas com idades compreendidas entre 30 e 60 anos. As mulheres possuem maior risco de desenvolver o problema do que homens. O histórico familiar para o problema é determinante perante a eventual presença de anormalidades congénitas na coluna cervical.O uso de medicamentos que possam conduzir ao espasmo muscular pode ser outras das razões para o aparecimento do torcicolo, bem como a existência de lesões anteriores na área do pescoço. É frequente surgir durante o sono e não ser encontrada uma explicação para o sucedido.Um dos primeiros sintomas é a limitação dos movimentos possíveis de serem executados pelo pescoço. As inclinações ficam limitadas, bem como virar a cabeça para cada um dos lados.É frequente e resulta do incómodo provocado pelas dores permanentes existentes no pescoço. É frequente uma dor na nuca com origem a partir do pescoço.Reflexo das limitações do pescoço, ocorre, por vezes, um dos ombros ficar mais alto do que o outro lado do corpo. Ocorre porque é essa a postura que garante ao paciente uma dor mais reduzida, ou mesmo a anulação da dor.Inflamação que é um reflexo de diferentes fatores, como a tensão emocional, a sobrecarga física, assim como um trauma por deslocamento súbito ou permanência na mesma posição por período prolongado.Especialistas associam a rigidez muscular na região do pescoço associada ao limite dos movimentos musculares.Fazer alongamentos regularmente é um dos melhores exercícios para evitar a dor cervical. Para quem não têm essa prática diária há pequenos exercícios a fazer.Um deles passa por colocar os braços junto ao corpo, e erguer o queixo lentamente e voltar a descer, até colocar o queixo junto ao peito. Repita estes movimentos por cinco vezes, mas ainda a menor velocidade.Um outro exercício passa por girar a cabeça para a esquerda, o máximo que conseguir. Depois faça o mesmo movimento para a direita. Repita os dois movimentos cinco vezes.55% da população já sofreu, pelo menos uma vez na vida, algum tipo de desconforto relacionado com o pescoço.12% das mulheres e 9% dos homens poderão desenvolver cervicalgia crónica. É importante consultar o médico.perda súbita da consciência, movimentos involuntários do corpo (tipo tremores), ou dificuldade em respirar, assim como cerrar os maxilares. Poderá ainda aparecer sangue na boca. Por fim, os músculos relaxam e a respiração volta ao normal.A vítima recupera a consciência, mas poderá apresentar-se desorientada, com sonolência e sem recordação do episódio.A vítima poderá sofrer alucinações, sonhar acordada. A perda de consciência súbita e completamente alheia ao que se passa em seu redor é um dos sinais.Atente a reações inexplicáveis, como estalidos nos lábios. Preocupe-se, sobretudo, em tornar a área segura e ampare a queda, afastando todos os objetos em redor da vítima. Verifique se sofre de epilepsia e coloque a vítima em posição lateral de segurança.