Polícia catalão chora no ombro de um civil

Fotografia está a circular nas redes sociais e a emocionar os internautas.

01.10.17

No meio de toda a violência que marcou o dia do referendo sobre a independência na Catalunha, surge agora uma fotografia que está a emocionar e a impressionar o mundo.Partilhada na rede social Twitter pelo autor da mesma, a imagem mostra um civil abraçado a um Mosso d'Esquadra (polícia regional da Catalunha) que chora perante a carga policial praticada pela Polícia Nacional e pela Guardia Civil nas assembleias de voto.Segundo Boris Llona, o responsável pela fotografia, conta ao jornal La Vanguardia, a imagem emocionante foi captada na manhã deste domingo na assembleia de voto de Lleida. "Eram cerca de 20 agentes (da Polícia Nacional) que entraram pela assembleia de voto adentro para apreenderem as urnas. Tudo isto a acontecer debaixo 'do nariz' dos Mossos d'Esquadra que não podiam fazer nada perante aquela carga policial", conta o catalão.Perante este cenário, muitos foram os civis que decidiram abraçar os polícias catalães, como forma de os consolar e de lhes dar ânimo."Alguns deles estavam a chorar, tal era a impotência. Foi então que muitas das pessoas que estavam no local os decidiram abraçar. Um deles foi o meu pai", afirma o autor, garantindo que não conhecia o homem que surge na imagem.A fotografia está a circular nas redes sociais e a emocionar os internautas por todo o mundo. Com a legenda "Não esqueceremos", a publicação de Boris Llona já foi partilhada mais de 500 vezes só na plataforma online Twitter.