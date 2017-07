Esfaqueia mulher até à morte após encontrar amante no quarto dos filhos

Homem surpreendeu os dois a fazer sexo.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10:21

Um homem de West Midlands, no Reino Unido, foi condenado a prisão perpétua depois de ter esfaqueado a mulher, Kulwinder Kaur, até à morte. Azad Singh, de 46 anos, tinha encontrado o amante da mulher em casa, escondido no quarto dos filhos.

Kulwinder mantinha uma relação escondida com Majinder Virk há algum tempo. Na noite do crime, Azad regressou a casa do trabalho, vindo do turno da noite, e surpreendeu a mulher enquanto esta fazia sexo com o amante. Este último fugiu e escondeu-se no quarto dos filhos do casal, mas foi encontrado pelo marido traído.

Irado, Azad espancou o rival, que foi ajudado pela mulher a sair do apartamento onde o casal vivia. Depois, o criminoso virou as suas intenções para Kulwinder. Esfaqueou-a três vezes com uma faca de cozinha, degolando-a em seguida. A mulher teve morte imediata.

Depois do crime, o homem abandonou o corpo da mulher com os filhos e foi a casa de um amigo da família, a quem contou o que tinha feito.

O homem foi detido e, às autoridades, disse não ter percebido "que a faca tinha atingido" a mulher. Em tribunal acabou por confessar os crimes e deu-se como culpado de homicídio qualificado e de agressão.

Azad terá que cumprir pelo menos 14 anos de prisão, antes de eventualmente lhe ser concedida liberdade condicional.