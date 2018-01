Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas dúvidas sobre saúde mental de Trump

Presidente dos Estados Unidos esqueceu-se da letra do hino nacional em direto.

Por Ricardo Ramos | 08:54

A imprensa norte-americana levantou esta terça-feira novas dúvidas sobre a saúde mental de Donald Trump, depois de o presidente parecer ter-se esquecido da letra do hino nacional em direto na televisão.



Trump, que assistiu na segunda-feira à noite a um jogo de futebol universitário em Atlanta, foi filmado pelas câmaras no momento do hino, e as imagens não deixam dúvidas: o presidente cantou alguns versos, mostrou-se hesitante e confuso noutros e nalgumas partes ficou calado.



As imagens desataram a especulação nas redes sociais e na imprensa, com alguns a acusarem o presidente de não saber o hino nacional e outros a garantirem que se trata de mais um indício de que Trump poderá estar a mostrar os sintomas iniciais de demência.



Já em dezembro, o presidente tinha mostrado dificuldades evidentes de dicção e ‘embrulhado’ palavras no discurso em que reconheceu Jerusalém como capital de Israel.



Na altura, perante os rumores de que Trump poderia sofrer de demência, a Casa Branca garantiu que os resultados dos exames médicos do presidente - marcados para a próxima sexta-feira - seriam tornados públicos.



Ontem, no entanto, um porta-voz garantiu que Trump não será visto por um psiquiatra e que não está prevista qualquer avaliação da saúde mental do presidente.



Trump acredita que pode vencer Oprah

Trump disse ontem não ter dúvidas de que conseguirá vencer a apresentadora de televisão Oprah Winfrey se esta se apresentar como candidata nas presidenciais de 2020, mas acrescentou que não acredita que ela avance.



"Seria divertido. Conheço-a bem e gosto muito dela", disse.



200 mil imigrantes salvadorenhos em risco

A Administração Trump avisou que os cerca de 200 mil imigrantes salvadorenhos que residem nos EUA ao abrigo do Estatuto de Proteção Temporária devem abandonar o país até setembro de 2019 ou encontrarem maneira de legalizar a sua situação, numa decisão que ameaça desfazer famílias.



O acolhimento temporário de imigrantes salvadorenhos foi aprovado em 2001, após um violento sismo em El Salvador, e nunca foi revogado.



PORMENORES

Esquecido e repetitivo

No seu livro ‘Fire and Fury’, publicado há dias,o jornalista Michael Wolff diz que Trump tem frequentes falhas de memória, não reconhece amigos de longa data e repete várias vezes a mesma história em poucos minutos, e alega que o presidente pode sofrer de demência.



Antecedentes familiares

O pai do presidente, Fred Trump, morreu em 1999, aos 94 anos, após uma batalha de seis anos contra a doença de Alzheimer, que provoca uma deterioração global, progressiva e irreversível das funções cognitivas.