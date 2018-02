Pais defendem professora que fez sexo com o filho

Três homens foram salvos do telhado de réplica da carrinha Scooby Doo num rio repleto de crocodilos.

Homem filmado diz que foi "vingança" por ter encontrado animal em cima do carro.

Foi diagnosticado com doença incrivelmente rara, a hipertricose.

Acidente no Missouri, EUA, fez um morto.

Cm ao Minuto

Menina foi encontrada já sem vida pela mãe, com temperaturas abaixo do -11º C.