Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor de Coimbra em fuga condenado de novo

Sentenciado a três anos de prisão, mas a pena foi suspensa. Arguido é o mesmo que foi filmado, juntamente com o irmão, a espancar jovem.

Por Luís Oliveira | 22.12.17

Um dos irmãos suspeitos de terem espancado um jovem em plena via pública no dia 1 de novembro, em Coimbra, e que já teve dez condenações por diversos crimes, voltou ontem a ser condenado a três anos de prisão por um crime de ofensas à integridade física, mas viu a pena novamente ser suspensa.



O suspeito, de 31 anos, não assistiu à leitura da sentença no Tribunal Judicial de Coimbra, precisamente por se encontrar a monte desde o dia em que foi filmado a espancar um jovem, juntamente com um irmão, que também ainda está em fuga, na zona da Solum, naquela cidade. O CM falou com o advogado oficioso que ontem o representou perante o juiz, mas o causídico negou-se a prestar declarações sobre o crime que foi sentenciado e sobre os outros processos que envolvem o mesmo suspeito.



Refira-se que, e tal como o CM noticiou no início deste mês, J. T. tem um extenso cadastro pela prática de crimes de ofensa à integridade física qualificada, extorsão e, entre outros, detenção de armas proibidas, tudo crimes praticados entre 2002 e 2016. Durante esse período nunca lhe foram aplicadas penas privativas de liberdade. Na sequência do episódio de extrema violência ocorrida na manhã do dia 1 de Novembro, os dois irmãos colocaram-se em fuga e estão a ser procurados pela Justiça. O Ministério Pública e a Polícia Judiciária investigam as circunstâncias em que ocorreram as agressões naquela manhã. Suspeita-se que os dois irmãos terão fugido para o estrangeiro logo no dia em que aconteceram as agressões.



Primeiro crime

A primeira condenação deste homem, residente em Coimbra, aconteceu em fevereiro de 2006. Na altura foi condenado a 90 dias de multa por ter sido apanhado na posse de armas proibidas.



Maior pena

A pena mais severa que apanhou refere-se a um crime de extorsão e a leitura da sentença aconteceu no dia 26 de julho de 2013. O arguido foi condenado a 4 anos de prisão, com pena suspensa.



Vítima recupera

O jovem violentamente espancado pelos dois irmãos sofreu graves ferimentos. Foi sujeito a três cirurgias e continua a ter acompanhamento psicológico. Ele e a família estão traumatizados.