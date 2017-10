Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caos no SEF leva a afastamento

Inspetores incapazes de processar pedidos de legalização.

Por Miguel Curado | 08:21

Um caos instalado nos gabinetes de atendimento de todo o país, com os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) incapazes de processarem a maré de pedidos de legalização extraordinária de imigrantes que deram entrada depois da alteração na lei da imigração. Terá sido esta a ideia que a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, formou da vigência de Luísa Maia Gonçalves à frente do SEF e que levou ao afastamento da responsável pelos serviços.



Apesar da confiança que expressou quando lhe deu posse, Constança Urbano de Sousa vinha a mostrar descontentamento relativamente ao trabalho da responsável. Fontes disseram ao CM que a governante discordava da aposta única no reforço da componente operacional do SEF, esquecendo a importância do organismo na fiscalização documental e na regularização de imigrantes.



O sucessor de Luísa Maia Gonçalves não está ainda escolhido pela ministra. Os adjuntos António Patrício e Joaquim Pedro Oliveira são hipóteses.