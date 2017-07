Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido em Pedrógão presidente destituído da Associação de Bombeiros Voluntários

Em causa estará um caso de "usurpação de funções".

13:08

O presidente destituído da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários (APBV), Rui Silva, foi detido esta quarta-feira em Pedrógão Grande.



Em causa estará uma alegada "usurpação de funções", adianta o Observador.



Rui Silva terá sido detido durante uma entrega de donativos aos bombeiros daquela região, entrega essa que estaria a ser efetuada em nome da associação. Para além de estar a exercer funções da APBV sem autoridade para tal, Rui Silva ainda se encontrava fardado sem autorização.



O presidente destituído continuava a exercer funções inerentes ao cargo pelo menos desde abril, apesar de ter sido afastado em fevereiro por "irregularidades nas eleições" dos órgãos sociais daquela instituição.



Rui Silva teria sido reeleito presidente numa assembleia geral onde compareceram apenas duas pessoas. A decisão foi anulada, mas o bombeiro continuava a dar a cara pela associação.



O jornal adianta ainda que Rui Silva foi colocado na reserva dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde por "não cumprir as horas mínimas de formação".



Para além de ser bombeiro voluntário, é ainda fiscal da Câmara de Vila do Conde e candidato do CDS-PP à junta de freguesia de Árvore.