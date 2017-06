Tragédia em Pedrogão Grande causa 19 mortos

O incêndio que lavra há mais de oito horas em Pedrogão Grande já fez pelo menos 19 mortos informou Jorge Gomes, secretário de Estado da Administração Interna no local. Segundo o governante, há ainda 21 feridos e dois bombeiros desaparecidos.



Dos 19 mortos, 16 morreram carbonizados dentro de viaturas e três por inalação de fumos.



O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, confirmou também à CMTV que quatro elementos dos bombeiros estão em estado grave.

Pelo menos três civis foram retirados do local pelo helicópetro do INEM e foram encaminhados para a Unidade de Queimados da Universidade de Coimbra e para outros hospitais da zona.





Ao que oconseguiu apurar, estas três vítimas estariam a viajar de carro com mais quatro pessoas de Mosteiro até Pedrógão Grande quando foram apanhadas de surpresa pelo fogo.O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-ministro António Costa estão neste momento a dirigir-se para o local onde já estão o Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, e oNo local está montado um hospital de campanha nas próximas horas.O incêndio já passou para o concelho de Figueiró dos Vinhos, também no distrito de Leiria. De acordo com a Lusa, vários carros de bombeiros foram destruídos pelo fogo.O fogo florestal está a ameaçar várias casas em Pedrogão Grande. Devido às chamas, a GNR fechou algumas estradas da zona, entre elas, o Itinerário Complementar 8 (IC8), nas saídas da zona industrial de Pedrógão Grande e do Outão.

A população de Pedrógão Grande está assustada com o incêndio já que a eletricidade foi cortada por razões de segurança.



O fogo deflagrou pelas 14h00 e está ainda a ser combatido por mais de 300 bombeiros, vindo de vários pontos do país. Pelo menos 60 são da zona de Lisboa.



