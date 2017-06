Bombeiros dizem que "houve falhas" no SIRESP

O relatório de desempenho do SIRESP, publicado hoje no portal do Governo, diz, contudo, que "a informação apresentada permite concluir que não houve interrupção no funcionamento da rede SIRESP, nem houve nenhuma estação base que tenha ficado fora de serviço em consequência do incêndio".No entanto, a 'fita do tempo' das comunicações registadas pela Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) revela falhas "quase por completo" nas primeiras horas do incêndio em Pedrógão Grande, "impedindo a ajuda às populações".A 'fita do tempo' "resulta do Sistema de Apoio à Decisão Operacional (SADO) da ANPC, uma espécie de 'caixa negra' que permite registar a sequência ordenada dos principais acontecimentos e decisões operacionais.Os registos foram disponibilizados ao primeiro-ministro no dia 23, um dia depois de a ANPC ter enviado a António Costa as primeiras explicações sobre as falhas nos incêndios."No primeiro documento era já deixado de forma clara que a rede SIRESP tinha falhado durante quatro dias".O primeiro registo da 'fita do tempo' é das 19:45 de sábado, hora em que começaram os problemas na rede de comunicações.Segundo esta, foi nestas primeiras horas que existiram vários pedidos de ajuda de pessoas cercadas pelo fogo, a que os comandos operacionais não conseguiram dar resposta imediata, devido às falhas nas comunicações.