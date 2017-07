Urgências no Algarve sem médicos

Bombeiros com instrução para levar utentes a hospital de Faro.

Por Rui Pando Gomes e João Mira Godinho | 09.07.17

Ao longo da tarde de sexta-feira, as corporações de bombeiros algarvias receberam ordem para levar para o hospital de Faro todos os casos que se destinassem aos serviços de urgência básica (SUB) de Loulé e Albufeira. A decisão, do Centro Hospitalar do Algarve (CHA), que administra as duas unidades, foi tomada pela falta de médicos nas duas unidades.Conforme ojá noticiou, na escala deste mês, existem vários turnos que não têm qualquer médico designado, em particular entre as 08h00 e as 20h00, no SUB de Albufeira.A instrução para que os utentes fossem encaminhados para o hospital, foi enviada ao início da tarde de sexta-feira e foi justificada "por constrangimentos" nos dois SUB, estendendo-se, precisamente, até às 20h00.Já ontem o deputado do PSD, Cristóvão Norte, denunciou que as Urgências do hospital de Faro estavam a funcionar sem qualquer médico ortopedista e, hoje, apenas um clínico da especialidade estará disponível na unidade."Estas falhas têm sido progressivamente mais recorrentes no CHA e agudizam-se em pleno verão", acusou o parlamentar.Na última semana, questionada pelo, a administração do CHA disse que estava a desenvolver "todos os esforços para completar a escala" de julho no SUB de Albufeira, para garantir "a continuidade da assistência".Os cirurgiões do hospital de Faro, em abaixo assinado, informaram que não vão fazer mais horas extraordinárias às Urgências, a partir de 1 de agosto. Com esta posição, as Urgências do hospital de Faro ficam sem qualquer cirurgião entre sexta-feira e domingo.