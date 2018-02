Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turistas franceses aumentam 35,8%

Holandeses e alemães também subiram no mês de janeiro.

Por Rui Pando Gomes | 08:47

Os turistas franceses aumentaram 35,8% nos hotéis do Algarve durante o mês de janeiro. Também o número de holandeses (+8,2%) e de alemães (+4,2%) subiu, ao contrário dos turistas britânicos, que desceram 19,4%.



Segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a taxa de ocupação global média/quarto foi de 35,7% no mês passado, menos 1% do que no ano anterior. As principais subidas registaram-se nas zonas de Tavira (+21%), Lagos/Sagres (+19,6%) e Carvoeiro/Armação de Pera (+7,2%). O volume de vendas subiu 7,4 % em comparação com o período homólogo do ano passado.



"O mercado francês já teve uma grande importância para o Algarve e volta agora a ter alguma expressão, confirmando a tendência de crescimento verificada nos últimos anos", referiu ao CM o presidente da AHETA, Elidérico Viegas. Segundo este responsável, a aposta da direção do Aeroporto de Faro na criação de novas rotas entre cidades francesas e o Algarve "tem contribuído para o aumento da procura". Apesar do mercado britânico continuar a descer, os números globais "são de manutenção", com a subida de outros mercados menos expressivos, como o suíço, o belga ou o sueco.



Apesar da pequena descida da taxa de ocupação em janeiro, Elidérico Viegas considera que os números "confirmam a consolidação da procura e a melhoria do volume de negócios, devido à recuperação dos preços".