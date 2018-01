Erro nos processadores põe em risco todos os computadores e smartphones

Google descobriu bug em processadores fabricados desde 1995. Com risco de roubo de dados.

Por José Carlos Marques | 13:34

É uma das falhas mais graves alguma vez descobertas no meio informático. Depois de terem surgido notícias sobre falhas de segurança dos processadores da Intel, a equipa Project Zero do Google expôs os detalhes técnicos das vulnerabilidades Meltdown e Spectre que afetam processadores Intel, AMD e ARM.

De acordo com relatório, praticamente todos os processadores lançados desde 1995 são vulneráveis. Ou seja, está em causa a segurança de virtualmente todos os telefones, computadores e outros gadget disponíveis no mercado, independentemente do fabricante ou do sistema operativo utilizado.

Em causa a descoberta de defeitos de conceção do sistema que podem permitir que criminosos tenham acesso às informações processadas nos aparelho eletrónicos.

Os bugs Meltdown e Spectre aproveitam-se do recurso dos chips conhecido como "speculative execution" (execução especulativa), que é uma técnica utilizada pelos processadores modernos para otimização de performance.

O problema é que a execução especulativa pode causar efeitos colaterais, e pode ser aproveitada por utilizadores mal intencionados para roubar dados privados.



Gigantes como a Microsoft, a Apple ou a a Android (sistema operativo do Google) têm anunciado nos últimos dias novas atualizações, aconselhando todos os utilizadores a instalarem as últimas versões dos seus sistemas operativos nos aparelhos eletrónicos.