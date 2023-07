12 melhores casinos online legais e seguros em Portugal em 2023

Conteúdo patrocinado

A equipa do casasdeapostasonline.pt testou mais de 15 casinos online e avaliou a variedade de jogos e os bónus de boas-vindas. Fez depósitos e levantamentos em todos, para ver a simplicidade do processo e o tempo de processamento.

Aqui, vai explicar quais são as vantagens de jogar em casinos online legais, como identificá-los e quais são as melhores apps de apostas para casino online.

12 melhores casinos online em Portugal

Dos mais de 15 casinos online que a equipa do Casas de Apostas Online testou, apenas 12 reuniram as características mais importantes para fazerem parte da lista desta lista.

O Casas de Apostas Online só escolheu sites de casinos licenciados pelo SRIJ com boa navegação, ferramentas úteis, jogos grátis e alguns com aplicação móvel.

1. Solverde.pt: único casino online com mais de 2000 jogos

2. Betano: melhor bónus de registo para casino

3. ESC Online: melhor oferta de jogos de mesa

4. Luckia: slot machines com RTP elevado (+98%)

5. Bacana Play: melhor ferramenta de casino (Hot/Cold)

6. Betclic: melhor app de apostas para casino

7. PokerStars: jackpots exclusivos com prémios acima de 400 000€

8. Casino Portugal: melhores promoções de casino diárias

9. 888 Casino: melhor oferta de slots com jackpot

10. Bwin: casino online com mais de 8 corridas de slots por dia

11. Placard.pt: jogos grátis e filtro de volatilidade

12. Nossa Aposta: rodadas grátis no registo com rollover baixo

Pontos fortes:

• Tem mais de 1950 slot machines

• Jogos de mesa muito completos com banca francesa, blackjack e roleta

• MB Way e carteiras virtuais nos métodos de pagamento e sem limite nos levantamentos

Principal aspeto a melhorar:

• Sem filtros de pesquisa por RTP, volatilidade e linhas de pagamento

A Solverde é o único casino legal em Portugal com mais de 2000 jogos e a melhor escolha para quem gosta de slot machines. São mais de 250 máquinas com jackpot e acima de 80 Megaways, dos fornecedores mais populares como a NetEnt e a Pragmatic Play.

Quem gosta de jogos de mesa pode desfrutar de mais de 5 mesas de roleta francesa e europeia. A equipa do Casas de Apostas Online destaca a variedade de jogos de blackjack e banca francesa, que contam com mais de 15 mesas. Não vai encontrar tanta escolha noutros casinos online.

Quer saber como é jogar na Solverde Online? Utilize o código promocional “CAO20” no registo, para receber 25 rodadas grátis e experimentar as slots da categoria “Joga Free Spins”. Se gostar da experiência, ao depositar pela primeira vez recebe o bónus de 100% até 100€.

A equipa do Casas de Apostas Online ficou surpreendida com as medidas de segurança adotadas por esta marca, que opera com certificado SSL válido, permite que oculte o saldo e utiliza a Nuvei como intermediário de pagamentos.

Pontos fortes:

• Pode jogar grátis em todo o casino, com as versões de demonstração

• Tem o melhor bónus de registo, com 50 rodadas grátis sem rollover

• Oferece mais de 75 slots Megaways

Principal aspeto a melhorar:

• Podia ter mais oferta de jogos de mesa, como banca francesa e póquer

A Betano tem um dos melhores casinos online em Portugal, apesar de ser mais conhecida pelas apostas desportivas. Encontra mais de 1700 slot machines e aproximadamente 25 jogos de mesa, com blackjack e roleta francesa e europeia.

Um bom português gosta de uma boa pescaria e poderá lançar a cana a mais de 27 slot machines temáticas, da categoria “Slots de Pesca”.

Quando estiver a criar a sua conta, não se esqueça de introduzir o código promocional “CAO50”, para receber 50 rodadas grátis. A melhor parte é que não há letrinhas pequenas nem asteriscos, o que ganhar nas rodadas fica em saldo real. No primeiro depósito de no mínimo 10€, recebe um bónus de 50% até 50€.

A ligação ao site da Betano é criptografada e pode proteger a sua conta com a autenticação de dois fatores. A aplicação móvel está disponível na Play Store e na App Store e para tal teve de passar por testes de segurança apertados.

Pontos fortes:

• Oferece blackjack, roleta, banca francesa e póquer

• Tem mais de 4 bónus de boas-vindas

• Chat ao vivo rápido, com respostas completas e em menos de 2 minutos

Principal aspeto a melhorar:

• A aplicação móvel encaminha os jogadores para o browser, quando acedem ao casino

As slot machines são o jogo mais explorado da ESC Online, que oferece mais de 1450 máquinas, com acima de 70 Megaways. As suas personalidades preferidas da televisão, como a Teresa Guilherme e o Paulo Futre, estão representadas em algumas slots temáticas.

A ESC Online é um dos melhores casinos online em Portugal para quem gosta de jogos de mesa. Encontra vários exclusivos de blackjack e 10 mesas de roleta americana e europeia. Também pode jogar na famosa banca francesa e em póquer nas variantes Texas Hold’em e Omaha.

Os novos utilizadores podem escolher um de dois bónus no registo e outros três no primeiro depósito. O código promocional “CAOPT” dá-lhe acesso a todas as ofertas, como os 10€ grátis sem depósito e 100% até 250€, no primeiro depósito.

As transações que fizer nesta marca são protegidas por intermediários como a Hipay e a PaynoPain. O site também é seguro e conta com o certificado SSL.







Pontos fortes:

• Tem pelo menos duas slots com mais de 98% de RTP

• Blog no qual partilha dicas muito completas sobre casinos online

• Pode jogar grátis nas versões demo, sem sessão iniciada

Principal aspeto a melhorar:

• Não tem aplicação para dispositivos móveis

A Luckia é um casino online 100% dedicado a slot machines, o que se traduz numa escolha abrangente de mais de 550 máquinas. Vai encontrar temas relacionados com desporto, ação, história e até mesmo videojogos.

Quando começar a jogar na Luckia, vai receber um bónus até 500€, que são divididos pelos primeiros três depósitos. Começa com 100% até 200€ no primeiro e passa para 50% até 150€ nos seguintes. Ao introduzir o código promocional “CAOPT” durante o registo, terá direito a todas as ofertas.

Como medidas de segurança, esta marca opera com certificado SSL e obriga-o a definir uma password muito segura, com mais de oito caracteres.

Pontos fortes:

• Pode ver quais são os jogos que estão a dar mais prémios nas últimas 24h, com o Hot/Cold

• Tem mais de 12 filtros de pesquisa por volatilidade, linhas de pagamento, símbolos e muito mais

• App para iOS e Android muito parecida à versão de desktop

Principal aspeto a melhorar:

• O tempo de resposta do chat ao vivo podia ser mais curto

O Bacana Play chegou a Portugal em 2020 e rapidamente se tornou num dos melhores casinos online, com a aposta em ferramentas inovadoras como o Hot/Cold. Pode jogar em mais de 1350 slot machines, blackjack e roleta americana e europeia.

Localizar os seus jogos preferidos é muito simples, com a ajuda dos melhores filtros de pesquisa que encontramos nos casinos online em Portugal. Existem opções de procura por volatilidade, funcionalidades das slots, rolos, linhas de pagamento, entre outros.

Quando depositar pela primeira vez, aproveite para introduzir o código promocional “CAOPT1”, para receber 20 rodadas grátis na slot “Book of Dead” e o bónus de 100% até 250€.

Além de proteger os seus dados com o certificado SSL no site, o Bacana Play tem um modo de inatividade, que termina a sessão da sua conta quando pára de jogar por mais de 10 minutos.

Pontos fortes:

• Tem a melhor app para iOS e Android, que está disponível na Play Store e na App Store

• Ampla seleção de slot machines com jackpot (+170)

• Bónus de 40€ grátis no primeiro depósito, com rollover acessível até 3x em slots

Principal aspeto a melhorar:

• O casino podia estar mais bem organizado, com categorias para cada jogo de mesa

A Betclic é um dos primeiros casinos legais em Portugal e conta com mais de seis anos de experiência, que se refletem na qualidade dos jogos que vai encontrar. São mais de 1650 slot machines e 170 jackpots, com perto de 80 máquinas Megaways.

Os jogos de mesa da Betclic também estão ao nível dos melhores casinos online, com perto de 19 mesas de blackjack até sete mãos e nove salas de roleta. Ao longo dos anos, já acumulou mais de 30 fornecedores de software, com alguns nomes muito reconhecidos como a NetEnt e a Pragmatic Play.

Quer mais um motivo para escolher esta marca? Deposite mais de 10€ e receba um bónus de 40€ grátis. O rollover é muito acessível e pode ser de apenas 1x, se jogar em slots com RTP inferior a 97%.

O website da Betclic tem um certificado SSL válido e obriga-o a definir uma password segura, com letras minúsculas, maiúsculas e mais de oito caracteres. Os pagamentos também são seguros, com a proteção do certificado PCI-DSS.

Pontos fortes:

• Pode receber um bónus até 1000€ no primeiro depósito, com o código “CAOPT”

• A roleta e o blackjack podem ser jogados contra outros utilizadores

• Os pontos que ganha nas corridas de casino são baseados no multiplicador de ganhos

Principal aspeto a melhorar:

• Não pode jogar grátis sem sessão iniciada

A PokerStars é um dos melhores casinos online em Portugal para jogar póquer. Mas não é por causa disso que os outros jogos estão menos completos, oferecendo mais de 1200 slot machines, blackjack e roleta.

A equipa do Casas de Apostas Online ficou surpreendida quando percebeu que podia utilizar o modo multijogador em três mesas de roleta e blackjack, uma funcionalidade que não encontra noutros casinos licenciados.

Gostou da oferta da PokerStars? Então aproveite o bónus de 100% até 1000€, que poderá receber ao introduzir o código promocional “CAOPT”, na página dos depósitos.

Uma marca com esta reputação, com presença em mais 25 países, é claramente segura. A ligação ao website é protegida com certificado SSL, pode ativar um token de segurança RSA e proteger a conta com um PIN.

Pontos fortes:

• Excelente oferta de jogos de mesa, com blackjack, roleta, banca francesa e bacará

• Pode consultar um conjunto de informações antes de jogar como RTP e valores mínimos e máximos de aposta

• O depósito mínimo é de apenas 1€

Principal aspeto a melhorar:

• Não há nenhum botão ou página no website mobile para instalar a app, tem de aguardar pelo pop-up

O nome Casino Portugal não deixa dúvidas acerca da oferta desta marca. Encontra mais de 800 slot machines, que podem ser localizadas facilmente com filtros de pesquisa por RTP, aposta mínima/máxima, funcionalidades e provider.

É um dos casinos legais em Portugal com mais escolha de jogos de mesa, com a oferta de blackjack, roleta e banca francesa. Destacamos a presença do bacará, um jogo que não está disponível noutras plataformas.

Apesar de não ter bónus de boas-vindas, a marca lança outras promoções regulares como a “Bónus Cortesia” e a “Não sejas Santinho”, nas quais pode ganhar 10€ em saldo de bónus e rodadas grátis.

Jogar nesta marca é seguro, graças à certificação da iTech Labs, que faz várias auditorias periódicas ao RTP dos jogos, à segurança do website e a outros fatores.

Pontos fortes:

• Único casino legal em Portugal com jackpots diários

• Bónus de 8€ grátis no registo

• É fácil juntar pontos no Clube 888, em que recebe 1 ponto por cada 0,30€ apostados

Principal aspeto a melhorar:

• A oferta de jogos grátis é muito limitada e só está disponível para quem tem saldo na conta

A 888 é um casino online bem falado internacionalmente e que chegou a Portugal em 2019, com póquer, slot machines e roleta europeia.

A equipa do Casas de Apostas Online nota que o foco da marca está voltado para o póquer, que está disponível em cinco versões diferentes. No casino estão disponíveis mais de 700 slot machines, com cerca de 90 jackpots onde pode ganhar prémios acima de 1 000 000€.

Para ajudá-lo a perseguir os jackpots muito apetecíveis, a 888 oferece-lhe um bónus de 8€ grátis no registo e 100% do primeiro depósito até 1000€.

Pode estar descansado, porque a sua ligação ao site desta marca é protegida com o certificado SSL. Também pode proteger a conta com uma pergunta de segurança, que terá de inserir para recuperar ou alterar a password.

Pontos fortes:

• Minijogo de Pinball onde pode ganhar rodadas grátis todos os dias

• App de casino para iOS e Android

• Bónus de 20€ num primeiro depósito acima de 10€

Principal aspeto a melhorar:

• O acesso ao chat ao vivo é pouco intuitivo

A Bwin é sinónimo de futebolada e apostas desportivas, mas o casino online também não deixa nada a desejar. Recentemente, ultrapassou a marca dos 1000 jogos, onde estão mais de 50 slots Megaways e vários jackpots com prémios acima de 100 000€. Também encontra mesas de blackjack e roleta.

Este é um dos casinos online legais com mais experiência em Portugal. A marca Bwin só apareceu em 2021, quando adquiriu as licenças da Bet.pt, que foi lançada em 2016. Noutros países, já existe há mais de 17 anos.

Quando fizer o primeiro depósito com mais de 10€, vai receber 20€ grátis para jogar na Bwin. Pode não ser uma oferta muito numerosa, mas vai permitir que se divirta por mais tempo e com menos investimento, o que é excelente.

A Bwin é segura e protege o website com certificado SSL e conta com a aprovação da agência de testes eCorga.

Pontos fortes:

• Pode jogar na app para iOS e Android

• Vai conseguir pesquisar pelas slots por volatilidade

• Tem mais de 100 jackpots e alguns com prémios acima de 40 000€

Principal aspeto a melhorar:

• Podia oferecer mais variedade de jogos

O casino online do Placard também é conhecido por PT Casino e oferece mais de 420 slot machines. Vai encontrar vários jackpots surpreendentes, em que os prémios podem ultrapassar os 40 000€.

Os jogos de mesa não estão tão explorados, mas ainda se pode divertir em quatro salas de roleta e três mesas de blackjack.

A equipa do Casas de Apostas Online não encontrou bónus de boas-vindas para casino no Placard. Mas se fizer apostas desportivas, vai encontrar boosts nas odds e ofertas de cashback.

Quando deposita nesta marca, os seus dados bancários ficam seguros com a proteção da Nuvei. Todas as outras informações que inserir no website também ficam salvaguardadas, com a ligação protegida por certificado SSL.

Pontos fortes:

• Oferece 25 rodadas grátis no registo, com rollover concretizável (2x)

• Os assistentes do chat ao vivo são rápidos e atenciosos

• Pode jogar grátis em todos os jogos, mesmo sem sessão iniciada

Principal aspeto a melhorar:

• Não disponibiliza MB Way e cartões crédito ou débito nos métodos de pagamento

A Nossa Aposta apresentou-se aos portugueses em 2017, apenas com casino online. Pode jogar em mais de 420 slot machines e em seis mesas de roleta e blackjack.

Também vai encontrar várias slots com temas dos anos 80, outras baseadas em séries como a Narcos e até vimos uma máquina inspirada no Hell's Kitchen.

Quando se registar na Nossa Aposta, vai receber 25 rodadas grátis para usar na slot “Pot O’ Gold”, em que pode conseguir ganhar algum dinheiro, com um rollover de apenas 2x. Também terá direito ao bónus de 700€ e 300 rodadas grátis no primeiro depósito.

É completamente seguro jogar neste casino online, que é protegido com o certificado SSL e conta com a certificação da NMi.

Como identificar os casinos online legais em Portugal?

Os casinos online só começaram a ser legais em Portugal em 2015, com a aprovação do regime jurídico do jogo online, pelo Decreto-Lei n.º 66/2015.

No entanto, ainda existem muitas casas de apostas ilegais, que não oferecem segurança, proteção legal e onde poderá ter problemas nos levantamentos e falta de suporte.

A equipa do Casas de Apostas Online reuniu um conjunto de fatores que pode avaliar, para perceber se está a jogar em casinos online autorizados em Portugal:

1. Avalie se o website termina em “.pt”

Pode reparar que todos os websites dos casinos legais em Portugal terminam em “.pt”. Quando encontra terminações em “.com”, “.top” ou “.bet”, é porque não possuem licença do SRIJ.

Só no primeiro trimestre de 2023, já foram bloqueados mais de 72 sites de casinos não autorizados, que depois modificam o IP e o URL para poderem continuar a funcionar. É comum encontrar marcas ilegais com números e letras no domínio, como “casino231.com”.

2. Procure pelo símbolo do SRIJ

Para saber quais são os casinos online legais em Portugal, pode procurar pelo símbolo do SRIJ no rodapé. Vai encontrá-lo em todos os sites de casino que a equipa do Casas de Apostas Online mencionou neste artigo.

Normalmente, as marcas que não estão autorizadas em Portugal são reguladas pela Curaçao eGaming ou MGA. Quando encontra esse símbolo, é porque está num site sem licença portuguesa.

3. Tente perceber se está a usar um clone

É possível que encontre clones de alguns casinos legais em Portugal. Geralmente, são criados para práticas de phishing, na tentativa de roubar os dados de acesso à sua conta.

Por isso, tenha cuidado e verifique se escreveu bem o URL do website antes de jogar. Às vezes, basta trocar uma letra para entrar numa imitação quase perfeita do site verdadeiro.

4. Contacte o SRIJ

Se mesmo depois de ter seguido estas dicas tiver dúvidas acerca da legalidade do site que está a utilizar, entre em contacto com o “info.srij@turismodeportugal.pt”.

Sete motivos para jogar nos casinos online em Portugal

Se está a considerar jogar em casinos online, mas sente que ainda não oferecem nenhuma vantagem em relação aos tradicionais, pode ser que mude de ideias depois de conhecer os motivos que a equipa do Casas de Apostas Online lhe vai apresentar.

1. Bónus no Registo, no Primeiro Depósito e Outras Promoções

Esta é talvez a maior vantagem de optar por casinos online. Poderá receber várias promoções no registo, como rodadas grátis, saldo para jogar e outros bónus ao depositar pela primeira vez.

Na lista desta equipa vai encontrar algumas opções como o bónus da Betano, de 50 rodadas grátis no registo, em que recebe os ganhos em saldo real.

Nos casinos físicos, não existem promoções nem vantagens para novos clientes.

2. Jogos Grátis

Não sabe como é que se utiliza uma slot machine ou o que significa “ficar” no blackjack? Não tem problema, os casinos online oferecem-lhe a vantagem de poder experimentar a maioria dos jogos gratuitamente, sem arriscar dinheiro real.

Sempre que acede a algum jogo, é-lhe dada a possibilidade de selecionar uma versão de demonstração, que tem exatamente as mesmas características da versão real, com a diferença que utiliza dinheiro fictício.

Em regra geral, os casinos físicos não disponibilizam jogos grátis, nem lhe dão nenhuma ferramenta para aprender a utilizá-los.

3. Métodos de Pagamento Cómodos e Variados

Ao jogar num casino online não precisa de esperar na fila para comprar fichas, pode carregar a sua conta em poucos segundos através de MB Way, Multibanco e até com carteiras virtuais como Neteller e Skrill.

Há alguns sites de apostas em Portugal que o obrigam a depositar um valor mínimo de 10€ e outros em que o limite é de apenas 1€ ou 5€.

Para levantar os ganhos também costuma existir um limite mínimo, normalmente de 10€, mas já existem vários casinos licenciados que não colocam limitações.

4. Variedade de Jogos

Já existem pelo menos mais de sete casinos online a oferecerem para cima de 1000 jogos, uma oferta que não encontra nem no Casino Estoril, que é dos que têm mais slots (+/- 200).

A experiência nos jogos de mesa também está a aproximar-se aos casinos territoriais, com oferta de blackjack, roletas, banca francesa e póquer.

Até já é possível jogar slot machines, roleta e blackjack contra outros utilizadores, através das corridas de casino e de modos multijogador, como na PokerStars.

5. Medidas de Jogo Responsável

Pode utilizar um conjunto de medidas nos casinos online que o vão ajudar a jogar de forma responsável. Por exemplo, pode escolher limites de depósitos e apostas, pedir uma pausa e até mesmo fazer testes de autoavaliação para saber se está a ficar viciado.

Claro que os casinos físicos também são obrigados a adotar medidas de jogo responsável, mas normalmente não são tão completas e não têm tantas opções de personalização.

6. Apoio ao Cliente

Num casino online não existe pressão social nem vergonha na hora de tirar as suas dúvidas. Vai sentir-se confortável para entrar em contacto com as marcas em poucos segundos, através do chat ao vivo por exemplo, que às vezes funciona 24h por dia.

Também existe sempre um email de apoio ao cliente e às vezes linhas telefónicas.

7. Segurança

Os casinos online seguros recorrem a várias medidas para proteger a sua conta e os seus dados pessoais. Normalmente, os websites operam com certificado SSL, que permite que a ligação seja criptografada.

As marcas costumam obrigar os utilizadores a definir passwords seguras e algumas oferecem a possibilidade de habilitar a autenticação de dois fatores. As transações são protegidas por intermediários como a Nuvei e a easypay.

Pode estar descansado, porque os casinos online são tão seguros como os físicos.

As três melhores apps de apostas para casino online

A equipa do Casas de Apostas Online testou mais de 10 aplicações móveis para casino e avaliou a facilidade de instalação, a semelhança à versão em desktop, a fluidez e as funcionalidades.

Escolheu as três apps de apostas para casino que tiveram o melhor desempenho nos fatores avaliados:

1. Betclic App - a melhor aplicação de casino em Portugal

A app da Betclic está tão bem otimizada, que ocupa apenas 100 MB de espaço de armazenamento. Pode instalá-la em dispositivos Android ou iOS.

Ao iniciá-la pela primeira vez, vai ver um tutorial de como utilizá-la. No entanto, tendo em conta que é muito semelhante à versão de desktop, não vai ter dificuldades para se adaptar.

Para entrar na sua conta, pode utilizar o Face ID ou a impressão digital, dependendo do sistema operativo do seu telemóvel.

Pode jogar grátis na app através das versões de demonstração, que funcionam sem sessão iniciada, tal como no PC.

2. Solverde App - a melhor para jogos de mesa

A app da Solverde é a melhor escolha para quem gosta de jogos de mesa. Vai encontrar várias versões de blackjack, banca francesa e roleta, especialmente desenvolvidas para smartphones.

Esta marca optou por criar duas aplicações diferentes para casino e apostas desportivas. A app de desporto é a escolha de eleição da equipa do Casas de Apostas Online, porque funciona melhor, é mais parecida ao PC e também dá acesso ao casino.

No Android, a equipa encontrou vários clones desta aplicação na Play Store. Tenha em atenção que a única forma de instalá-la é através do APK que encontra no site da Solverde.

Para não ter de introduzir o email e a password de cada vez que acede à app, pode manter a sessão iniciada, utilizar os dados biométricos ou definir um pin de quatro dígitos.

3. Bacana Play App - a melhor para slot machines

Se gosta de jogar slot machines no telemóvel, a aplicação do casino Bacana Play é a melhor escolha.

Isto porque terá acesso às mesmas ferramentas que são disponibilizadas no PC, nomeadamente os jogos grátis e, claro, o Hot/Cold, onde poderá procurar pelos jogos que estão a dar mais prémios.

No menu flutuante que surge no fundo do ecrã, pode aceder rapidamente ao motor de busca, aos filtros de pesquisa, às promoções e à caixa, onde poderá depositar rapidamente na sua conta.

De todas as aplicações que testámos, a do Bacana Play é a mais semelhante à versão de desktop. Não existe nenhuma diferença no design, nem na disposição dos elementos.

Notas finais

A equipa do Casas de Apostas Online sabe que terá uma experiência segura e divertida se escolher qualquer uma das marcas deste top de melhores casinos online.

Este artigo é focado em sites com casino, mas a equipa também já fez testes a várias casas de apostas online.

As escolhas são completamente isentas e resultam da experiência que a equipa de testes do Casas de Apostas Online teve ao utilizar os jogos, as ferramentas, os bónus e as apps de apostas.

O mais importante é divertir-se e nunca pensar no jogo online como uma fonte de rendimento. Jogue apenas com dinheiro que não lhe faça falta e se sentir que está a ficar viciado procure ajuda profissional.

O website jogoresponsavel.pt tem todas as informações que necessita para saber como proceder em caso de adição.

FAQ: Perguntas Frequentes

1. Quais são os melhores casinos online em Portugal?

Pela experiência da equipa do Casas de Apostas Online na área, a Solverde, a Betano e a ESC Online são os melhores casinos online em Portugal. A Solverde porque tem mais jogos, a Betano por ter o melhor bónus de registo e a ESC Online por ser a mais completa nos jogos de mesa.

2. Como saber se estou a jogar em casinos online seguros?

Primeiro, deve perceber se está a jogar num casino legal em Portugal, que são os únicos que cumprem com as normas de segurança do SRIJ. Depois, deve avaliar se o website tem certificado SSL válido e se pode ativar a autenticação de dois fatores, como é o caso da Betano.

3. Posso jogar grátis nos casinos online em Portugal?

Pode sim, a grande maioria dos casinos online em Portugal têm versões de demonstração, onde poderá jogar com saldo fictício, sem arriscar o seu dinheiro. Também pode utilizar as rodadas grátis e o saldo de bónus, que recebe ao registar-se em algumas marcas.

4. É possível ganhar dinheiro com os bónus dos casinos online em Portugal?

Sim, há vários casinos online em Portugal que oferecem bónus de boas-vindas com rollover baixo, ou até mesmo sem rollover, nos quais pode conseguir ganhar algum dinheiro. É o caso das 50 rodadas grátis da Betano, os 40€ grátis da Betclic e as 25 rodadas grátis da Nossa Aposta.

5. O que é o RTP dos jogos nos casinos online?

O RTP é a taxa de retorno ao jogador e também determina a margem da casa. Por exemplo, num jogo com RTP de 98%, se forem feitos 100 000€ em apostas, a marca deve arrecadar em torno de 2000€ e o restante são os prémios dos jogadores.

6. Como não perder dinheiro em casinos online?

Não existe uma forma de não perder dinheiro em casinos online. É tudo uma questão de sorte, porque os jogos são sempre aleatórios e não há como prever se vai ganhar ou perder. No entanto, se jogar com moderação e definir limites vai evitar perdas desnecessárias.

7. Posso jogar no Aviator em casinos online legais em Portugal?

Não, o Aviator ainda não está disponível nos casinos online autorizados em Portugal. No entanto, os jogos crash já foram aprovados, pelo regulamento N.º 308/2023 e é provável que esse jogo seja dos primeiros a aparecer.

8. Tenho de pagar impostos se ganhar prémios em casinos online?

Não, os jogadores de casinos online estão isentos de tributação. As entidades exploradoras são obrigadas a pagar o imposto especial de jogo online.

