A pensar comprar um elétrico? Antes, experimente um destes

A revolução no mundo automobilístico corre a todo o vapor e Portugal não fica de fora desta transformação. Com a crescente preocupação ambiental e a busca por soluções mais sustentáveis, os automóveis elétricos têm ganho espaço nas ruas das cidades lusitanas. Prova disso é que as vendas não param de crescer, com as matrículas de automóveis 100% elétricos a registar um aumento de 118,6% nos primeiros quatro meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados da ACAP (Associação Automóvel de Portugal).

Para muitos, os elétricos já são a escolha óbvia nos dias que correm. Para os ainda indecisos, nada como experimentar. Entre as opções disponíveis, a gama 100% elétrica da Mercedes-Benz destaca-se não apenas pela qualidade e luxo associados à marca, mas também pela performance e eficiência que oferecem.

Marina de Vilamoura: o palco das emoções elétricas

Se é dos que estão curiosos sobre o mundo dos automóveis elétricos, mas ainda não deu o passo em frente e procura ter uma experiência prática antes de tomar uma decisão, a oportunidade perfeita está aqui. Até 20 de agosto, a Marina de Vilamoura, no Algarve, é o ponto de encontro daqueles que querem testar e conhecer a fundo os modelos da gama 100% elétrica da Mercedes-Benz. No roadshow Mercedes-Benz On The Road, pode ver e experimentar os modelos EQS SUV, EQE SUV, EQE Limousine, AMG EQE Limousine, EQB e EQA, além de assistir em primeira mão à apresentação do novo Classe E – com motores eletrificados com tecnologia hybrid ou híbrida plug-in – e, ainda, conhecer os tão aguardados Extras Digitais.

Mercedes-Benz On The Road: 5 estrelas

Como é tradição, o espaço de roadshow da Mercedes-Benz surge novamente localizado na Marina de Vilamoura e é caso para dizer que se enquadra com toda a naturalidade no luxuoso ambiente envolvente, repleto de hotéis, automóveis ou barcos de luxo. Do vaivém que se gera no local, entre aficionados participantes, curiosos de passagem e promotores, ressalta à vista o luxo da oferta da Mercedes-Benz, que tem disponível para test drive toda a gama elétrica, num total de sete modelos EQ de alto desempenho. Diferente da habitual azáfama noturna, o sossego que marca a Marina de Vilamoura durante a parte do dia "casa" bem com as caraterísticas que diferenciam os modelos da gama elétrica da marca alemã, as quais proporcionam uma condução suave, silenciosa e amiga do ambiente. Mas há mais: os interessados terão também a possibilidade de ver ao vivo neste roadshow, em primeira mão, o novo e imponente Mercedes-Benz Classe E. O espaço montado na Marina de Vilamoura tem como ponto focal a hospitality truck, que serve de receção aos interessados em fazer check-in no evento. Em termos de infra-estruturas, destaca-se o stand aberto para a exposição do novo Mercedes-Benz Classe E, bem como a parede que inclui 4 wallboxes em funcionamento da marca alemã. Este evento teve início no dia 8 de agosto e termina no próximo dia 20. Até lá, o roadshow da Mercedes-Benz está preparado para receber os aficionados da fabricante de Estugarda. O acesso ao público em geral é livre.

À prova: teste ao Mercedes-Benz EQE SUV

O EQE SUV 350+ 100% elétrico da marca alemã foi posto à prova e as sensações na estrada revelam um elétrico que consegue conquistar até os que não são particularmente admiradores de modelos SUV. O interior, com o já famoso sistema de infoentretenimento Hyperscreen, é impactante visualmente mas também ultrafuncional, com tudo o que os amantes de tecnologia pedem e desejam num automóvel desta geração e que define os novos padrões para a linguagem estética da eletromobilidade. Na condução, este EQE SUV é verdadeiramente surpreendente – como elétrico, mas também para um SUV. A experiência de teste mostrou um comportamento dinâmico na condução, estabilidade direcional inabalável e insonorização admirável. Já para não falar na estética: este é um SUV jovem, atraente e com alma desportiva.

Fomos até Vilamoura para sentir o que é conduzir um elétrico Mercedes-Benz pelas ruas portuguesas. Não perca o vídeo:

O EQE SUV 350+ conta com um motor elétrico e tração traseira, a debitar 292 CV de potência e 565 Nm de binário máximo e com autonomia até aos 578 km.

"Foi uma experiência sensacional. É um carro dinâmico, que traz potência, design, e que é aconchegante, com tecnologia de primeira. Este carro também demonstra que a marca está voltada para a sustentabilidade" Adriana Caldeira, após o test drive ao EQE SUV 350+

O "irmão maior", o EQS SUV, também está na Marina de Vilamoura para teste, assim como o EQE Limousine e uma versão AMG desta limusina desportiva, e ainda os compactos EQA e EQB, que são perfeitos para a vida urbana.

EQS SUV: o equilíbrio entre luxo e sustentabilidade

O EQS SUV é a combinação perfeita entre luxo e sustentabilidade. Com um design arrojado e linhas elegantes, este SUV elétrico oferece uma autonomia impressionante e um interior que proporciona o máximo conforto. Com o EQS SUV não só está a contribuir para um futuro mais verde, como também o faz com estilo.

"Além do conforto e da estabilidade de um carro grande, de que já estávamos à espera, surpreendeu-me o motor. É espetacular. O poder de travagem é limpo e eficaz. Em suma, mobilidade segura, confortável e agradável" Henrique Pereira, após o test drive ao EQS SUV, no roadshow Mercedes-Benz On The Road.

EQE Limousine: o refinamento em forma de eletricidade

Se a sofisticação é prioridade, o EQE Limousine certamente não vai desapontar. Combina um desempenho excecional com tecnologia de ponta. Este modelo é ideal para quem procura uma experiência de condução elegante, sem comprometer a eficiência energética.

AMG EQE Limousine: performance elétrica sem limites

Os entusiastas da velocidade e da adrenalina encontram a alternativa elétrica neste AMG EQE Limousine, que combina o prestígio da linha AMG com a propulsão elétrica. Este modelo oferece uma experiência de condução emocionante, sem emissões prejudiciais.

EQB e EQA: versatilidade para o dia a dia

Se ser prático é o que mais valoriza num automóvel, o EQB e o EQA são excelentes opções. Com espaços interiores inteligentemente concebidos e um design compacto, estes modelos são perfeitos para a vida urbana, sem comprometer a capacidade de resposta e a eficiência.

Futuro nas suas mãos

A transição para a mobilidade elétrica é uma realidade que não podemos ignorar. Com a gama de automóveis 100% elétricos da Mercedes-Benz, esta transição torna-se não apenas uma necessidade, mas também uma experiência emocionante.

Aproveite a oportunidade e teste estes modelos incríveis na Marina de Vilamoura, no Algarve, até 20 de agosto. Dê uma volta, sinta o poder da eletricidade sob o pedal e descubra o que já é real na condução elétrica. Depois de experimentar o luxo, a performance e a sustentabilidade destes Mercedes-Benz, temos a certeza de que a escolha é clara: o próximo automóvel é elétrico.