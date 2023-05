Da gengivite à periodontite. Conheça as seis causas da doença que leva à perda de dentes

O mês de maio é o mês da saúde gengival. Assinalamos este mês com a sensibilização para a importância de cuidar das suas gengivas. Dores ao mastigar, mau hálito, sangramento das gengivas ou lesões são alguns dos sinais que não pode ignorar.

Doenças gengivais: conheça as diferenças

Gengivite

Calma! Gengivite não é sinónimo de perda de dentes, mas sim de que deve dar mais atenção à higiene oral para prevenir danos futuros. Nestes casos, o problema é reversível, visto que o osso e o tecido conjuntivo não são afetados. Mas atenção! Se não for tratada, a gengivite pode evoluir para uma periodontite – quando a inflamação atinge os tecidos, fibras e ossos que suportam os dentes. Aqui sim, já é caso para alarme.

Periodontite

Descurar a saúde da nossa boca tem consequências. E graves. A periodontite é uma delas. Esta infeção bacteriana crónica afeta as gengivas e o osso que suporta os dentes. É desencadeada por bactérias e pode levar, nos casos mais graves, à perda de dentes e não só! A periodontite tem outros problemas de saúde associados que veremos mais adiante.

Nos adultos, estima-se que 70% das perdas dentárias aconteçam por causa da periodontite.

Seis fatores de risco da periodontite Já se sabe que, na grande maioria, os motivos que levam à periodontite estão associados a hábitos de escovagem inadequados. Contudo, existem outros tantos fatores que, possivelmente, não sabia que podem contribuir para a deterioração da sua boca.

Fatores de risco da periodontite Dentes tortos: o desalinhamento dos dentes cria espaços para que a placa se forme na boca. Fumar: o fumo prejudica o normal funcionamento das células do tecido da gengiva. Hereditariedade: o fator genético tem peso no risco de sofrer de doenças gengivais. Gravidez e mudanças hormonais: podem tornar as gengivas mais sensíveis. Certos medicamentos: criam um terreno fértil para a (rápida) disseminação de bactérias. Algumas doenças: o VIH e o cancro enfraquecem o sistema imunológico, o que torna as gengivas mais frágeis.

Cuide da sua saúde. Comece pelas suas gengivas. #ColgatePT #GengivasSaudáveis.

Não ignore estes sinais!

Por vezes, os sinais podem ser silenciosos e, por esse motivo, é importante estar atento. Estes são os sinais precoces de alerta da doença:

• Gengivas vermelhas e inchadas;

• Gengivas que sangram com facilidade;

• Mau hálito constante;

• Dores ao mastigar;

• Retração gengival (transmite a perceção de dentes mais compridos);

• Pus entre os dentes e as gengivas;

• Dentes com mobilidade.

Sabia que… as doenças gengivais vão além da boca?

E o que é que isto significa? Que as doenças gengivais podem ter consequências a outros níveis. Problemas cardiovasculares, pneumonia, gastrite, diabetes ou artrite são alguns problemas que podem ganhar mais força com a falta de cuidado das gengivas. As bactérias que se acumulam na boca abrem alas a estas condições e tornam mais propício o seu aparecimento ou agravamento.

Existem outros fatores que podem aumentar o risco de problemas nas gengivas. Alterações hormonais, enfraquecimento da condição física ou do sistema imunitário e alterações na dieta ou nos hábitos de higiene oral são alguns exemplos.

Posto isto, algumas pessoas podem estar mais suscetíveis a desenvolver problemas nas gengivas:

• Mulheres grávidas;

• Pessoas com diabetes;

• Fumadores;

• Pessoas em situações de stress;

• Pessoas com pressão arterial.

Prevenir > Remediar

A consequência última desta doença – a perda de dentes – é motivo suficiente para cuidar da sua boca, correto? Aposte em pequenos hábitos que a longo prazo fazem toda a diferença e não devem em momento algum ser esquecidos. Escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia, trocar de escova de três em três meses, utilizar uma escova elétrica e fio dentário, marcar check-ups de seis em seis meses no dentista, ter uma alimentação saudável e não fumar são os ingredientes que constituem a receita para gengivas saudáveis. E porque é tão importante a prevenção? Porque, além das consequências para a saúde, a prevenção tem também impacto a nível social, pessoal e económico.

Dificuldade em falar e pronunciar as palavras corretamente, problemas de interação social e comunicação com as pessoas, menor capacidade de mastigar e engolir os alimentos, dor e desconforto, desenvolvimento de aspetos psicológicos relativos à autoestima, elevados custos das consultas, dos procedimentos cirúrgicos ou do tratamento das gengivas, são apenas algumas das consequências da periodontite.

Tem cura?

No caso da periodontite, a resposta é não. Já a gengivite pode ser prevenida e revertida com o tratamento certo.

Para uma boca e vida saudáveis, aposte no cuidado diário e na prevenção. Esteja atento aos primeiros sinais e aconselhe-se junto de um profissional para evitar danos futuros.

Conteúdo patrocinado por Colgate