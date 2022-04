Dica da água #2: (Re)Conheça o conceito de água virtual

Calcular os gastos diretos de água, por agregado familiar, é relativamente simples: basta confirmar as leituras nas faturas da água para se ter uma noção do gasto médio (ou efetivo) mensal. Mas já ouviu falar do conceito de água virtual? Já pensou, por exemplo, na quantidade de água que foi utilizada para produzir a roupa que está a usar? Ou quanta água há em cada um dos alimentos que consumiu hoje?

Cada gesto conta na hora de poupar água, mesmo aqueles que não implicam abrir uma torneira.

1 minuto pela água Um recurso demasiado valioso para ser utilizado apenas uma vez Repensar e Reconhecer a importância da água são os primeiros dois R que deve sempre ter em mente, no dia a dia e em cada consumo – mesmo os indiretos. Reduzir, reutilizar e reciclar são conceitos que também se aplicam à água!

Os números invisíveis

Segundo a ONU, uma pessoa deveria gastar apenas 110 litros de água por dia para as necessidades básicas: higiene, limpeza, ingestão, preparação de alimentos… Contudo, em Portugal gastam-se diariamente, em média, 186 litros per capita. E se considerarmos o consumo indireto de água, cada português pode atingir uma pegada hídrica diária de 6200 litros. Sim, leu bem! Seis mil e duzentos litros de água.

Qualquer bem ou serviço tem associado, ainda que virtualmente, um consumo de água à sua produção. Do computador ao telemóvel, da folha de papel ao carro, do café ao hamburger e até os sapatos e a roupa que está, neste momento, a usar. A água está presente em TUDO. A pegada hídrica não é mais do que a média da soma da água usada para todos esses recursos. O primeiro passo para começar a repensar o consumo de água é ter uma noção dos litros de água virtual que consumimos.

Como poupar um recurso valioso?

Parece mais complicado do que, na realidade, é. O raciocínio é simples: se um simples par de sapatos utiliza um recurso de 8500 litros de água, ao evitar este consumo… acaba de poupar 8500 litros de água!

Claro que, no dia a dia, não podemos apagar todos os gestos que implicam a utilização do recurso água. Mas podemos, de forma ponderada e consciente, optar por comportamentos mais sustentáveis. Por exemplo, nas compras semanais de produtos alimentares, o simples gesto de usar sacos reutilizáveis, de ir a pé ou optar por produtos e alimentos com menor pegada hídrica poderá ter um impacto muito significativo.

No consumo de bens não perecíveis, como é o caso da roupa, da eletrónica e eletrodomésticos, a reutilização e a circularidade podem ser boas formas de poupar. Os cinco R, reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar, devem ser o mote para todas as escolhas quantas possíveis! Todos os pequenos gestos contam para que se consigam poupar milhares de litros de água! No Portal da água pode descobrir várias formas de se poupar e várias iniciativas.