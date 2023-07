Estes são os melhores colchões para uma noite de sono profundo

Não descansar devidamente resulta numa quebra de energia, mas a verdade é que precisamos dela para desempenhar as tarefas do dia a dia. A privação do sono afeta-nos a nível físico e cognitivo. Por isso, não há nada mais importante do que dormir as horas necessárias e descansar da melhor forma.

Nesta estação do ano, em que as temperaturas estão mais altas, tudo pode ser mais complicado. Mais importante do que qualquer ar condicionado, o colchão pode ditar a qualidade do seu sono. A Maxcolchon tem dezenas de colchões perfeitos para esta altura do ano. Descubra toda a seleção e garanta que recarrega as baterias na totalidade.

O calor não me deixa dormir! Que colchão devo escolher?

Durante a noite, o corpo liberta calor. Se não tivermos um colchão adequado, o resultado será a transpiração excessiva, que não o vai deixar dormir como deseja (e precisa!). Por isso, é importante optar por um colchão respirável.

A Maxcolchon tem colchões que permitem uma boa circulação do ar. Um colchão com molas, considerados os mais frescos do mercado, deixa que o ar passe livremente através do núcleo. Os colchões viscoelásticos e de látex frescos também são ótimos para uma noite de sono confortável. São também perfeitos para pessoas que sofrem com dores musculares ou problemas nas costas.

Há opções para todos, o que permite escolher o ideal para si. Literalmente, o colchão que se adapta da melhor forma, tendo em conta:

• Medida

• Firmeza

• Transpirabilidade

• Adaptabilidade

• Categoria – Viscoelástica, molas, espuma, alta qualidade...

• Tipo – Ecolife, colchões articuláveis, saudáveis, colchões descontracturantes...

Deixamos aqui algumas sugestões para explorar:

Dos 0 aos 99 anos! A partir de €327,23

Colchão JustSleep One: é um colchão familiar, que proporciona um descanso perfeito para toda a família. Pautado pela suavidade e adaptabilidade, é perfeito para um conforto máximo.

Esqueça o calor! A partir de €520,95

Colchão Naturfresh: é o expert em regular a temperatura, especificamente desenhado para pessoas encaloradas que necessitam dissipar o calor e a humidade enquanto dormem. Com a tecnologia Dry-feel, aumenta a transpirabilidade e proporciona um descanso sem calor graças à elevada porosidade.

O que melhor se adapta! A partir de €514,29

Colchão Sea: caracteriza-se pela adaptabilidade. Ajusta-se à forma do corpo, para proporcionar um descanso ótimo. Graças à camada Pink Foam e à camada viscoelástica, este colchão acompanha todos os movimentos. É revestido pelo tecido Seaqual, que proporciona a combinação perfeita entre suavidade e conforto.

Descontos imbatíveis Estes três colchões estão com descontos até 50%. Aproveite a oportunidade e valorize o seu descanso!

Não é só o colchão que é fundamental

O colchão, já está! Agora, falamos-lhe de outros aspetos que precisa de ter conta para uma noite de sono reparadora:

• Estrutura da cama

• Roupa de cama em tecidos frescos e naturais, como lençóis e fronhas 100% algodão

• Temperatura do quarto – idealmente entre 18 e 21 graus

• Evitar excessos de álcool e cafeína

• Evitar usar dispositivos eletrónicos antes de dormir

O compromisso com os clientes

A Maxcolchon é n.º1 nas melhores noites de sono. Fabricam colchões com os melhores materiais, recorrendo às melhores técnicas para que consiga repor as energias e, assim, enfrentar o dia seguinte sem problemas.

A Maxcolchon está ao seu lado para o ajudar a escolher qual é o colchão ideal para si e conta com uma equipa que entrega a sua encomenda num formato Serviço Express. Em 72 horas úteis terá o seu novo colchão em casa e poderá desfrutar de todo o conforto com que sempre sonhou.

Teste 100 noites

A Maxcolchon oferece ainda a cada um dos clientes um compromisso de satisfação 100% garantido. Os colchões podem ser testados durante 100 noites e, se o resultado não for de acordo com o esperado, pode modificar ou trocar por outro modelo.



Volte a desfrutar de cada noite sem interrupções. Saiba mais no site da Maxcolchon Portugal.