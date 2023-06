Gengivas saudáveis? Isto é o que precisa (mesmo!) de fazer

Escovar os dentes ajuda a prevenir uma série de complicações como cáries, mau hálito ou problemas nas gengivas. No entanto… é importante sublinhar que só com uma rotina bem estruturada, com os quatro passos fundamentais para uma higiene oral completa, conseguirá prevenir problemas na boca.

Além de uma boa rotina regrada e com produtos de qualidade, a escovagem em si também é fundamental. Sabia que é na linha da gengiva e nos espaços entre os dentes que se acumula uma maior quantidade de bactérias?

Que cuidados deve ter para assegurar a sua remoção? Quais os melhores produtos? Qual a rotina ideal? Vamos descobrir.

1. Não dispensar uma boa pasta

Uma boa pasta deve incluir propriedades que consigam prevenir futuras inflamações nas gengivas, com efeito antibacteriano, e que ajudam a combater a causa do sangramento gengival. O ideal é escolher a que melhor se adequa a si.



2. Atenção ao espaço interdental Os espaços entre os dentes são zonas difíceis de alcançar e, por isso, usar apenas uma escova manual normal, sem características específicas que ajudam na limpeza nestas zonas, não é suficiente. A escova ideal deve ter filamentos cónicos e pontas microfinas, para que seja fácil remover a placa com eficácia e suavidade no espaço interdental. Além da escova ideal, para uma rotina perfeita, deve incluir também o fio dentário e/ou os escovilhões.



3. Adeus, bactérias!

O elixir é um passo que não deve ser descurado da rotina de higienização da boca e que deve ser utilizado antes ou entre escovagens. Este é o toque que lhe garantirá uma boca limpa, livre de bactérias e de placa. Se sofre de problemas nas gengivas, é duplamente aconselhado a que incorpore este importante passo. E porque é que o elixir é tão importante? Porque tem acesso a áreas da boca que são inacessíveis com uma escova de dentes. Os ingredientes ativos são espalhados instantaneamente pela cavidade oral e começam a agir de imediato!



Ajuda a proteger de… • Irritação das gengivas • Sangramento gengival • Recessão gengival • Acumulação de placa • Cáries

4. Um passo muito importante: a ida ao dentista

Deve acontecer, pelo menos, uma vez por ano, idealmente de seis em seis meses. Mesmo que não sinta dor ou suspeite de algum problema, deve fazer, no mínimo, uma visita anual de rotina.

A boca é a principal entrada do nosso organismo e, por isso, é fundamental adotar rotinas de higiene oral eficazes para prevenir problemas, na boca e no resto do corpo. Com a adoção destes três passos como parte integrante da sua rotina estará sempre protegido de futuros problemas gengivais.