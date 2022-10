Obras em casa? 7 dicas a ter em conta antes de começar

Periodicamente devemos fazer uma revisão ao estado geral da casa e perceber como estão os materiais. Uma torneira que fecha mal, um autoclismo que verte água ou uma janela que deixa entrar ar são, por vezes, problemas desvalorizados, mas que podem fazer diferença nas contas ao final do mês.

E se é de contas que se trata para não avançar com as obras de que a sua casa precisa, saiba que essa não deve ser uma preocupação.

# Dica 1

Identificar o que precisa de ser mudado ou substituído em sua casa é o primeiro passo para qualquer obra, seja ela grande ou pequena.

# Dica 2

Assim que souber o que quer fazer, informe-se bem das obrigações legais, uma vez que, dependendo do grau da intervenção, pode ser necessária autorização da câmara municipal e precisar de um profissional para assinar o projeto.

# Dica 3

Definir o orçamento disponível e qual o máximo que pretende gastar é o passo seguinte. Saber que conta com o Banco Primus é um descanso, mas mesmo assim, deve ter bem presente o valor que quer gastar.

# Dica 4

Pedir orçamentos e comparar preços é outro passo imprescindível. Peça referências a pessoas conhecidas, mas não avance nunca apenas com um orçamento apresentado. Deve comparar com, pelos menos, outros dois, e analisar também os prazos de execução propostos. E não se esqueça depois de acrescentar uns dias aos prazos que são indicados. São raros os trabalhos que veem os prazos cumpridos.

# Dica 5

Se souber fazer alguma das tarefas necessárias, compare preços de materiais e faça. Mas se nunca o tiver feito, opte por confiar o projeto a pessoas especializadas e competentes. Às vezes o barato sai caro, tanto a nível de materiais como de execução dos trabalhos.

# Dica 6

Caso a sua obra seja mais aprofundada, ou pretenda otimizar os espaços, seja a nível de conforto ou de iluminação, por exemplo, não prescinda do trabalho de um arquiteto ou designer de interiores. Estudaram para saber apresentar as melhores soluções, e nem sempre as ideias que se encontram no Pinterest são a melhor opção para a sua casa.

# Dica 7

Conte sempre com mais algum dinheiro, além do orçamento definido, para eventuais imprevistos. Em obras, nunca se sabe o que se pode encontrar, e por vezes há problemas que só se descobrem quando se começa a trabalhar.

Por fim, tenha sempre em mente que a sua casa é um dos locais onde passa mais tempo. Deve estar adaptada a si, ser confortável e um porto de abrigo, onde sabe bem estar. Por isso, o investimento que fizer está a fazê-lo para si e para a sua família.

