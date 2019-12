Quando o azar bate à porta, sabe a quem ligar?

Está a meio da noite e, de um momento para o outro, o caos instala-se. Um cano que rebenta, uma caldeira que de repente pára de funcionar ou um quadro elétrico que o deixa na total escuridão. Estas situações não nos acontecem todos os dias – e ainda bem –, mas não são impossíveis. Seja qual for o constrangimento, uma coisa é certa: esperar pela manhã seguinte para solucionar está fora de questão.

A situação piora se o imprevisto acontecer, por exemplo, a uma sexta-feira à noite, uma vez que, por regra, os serviços de reparação só atuam em dias úteis e em horários restritos. O sentimento de impotência apodera-se dos lesados. Esperar pode agravar os problemas, pode nem conseguir controlar os danos…. É nestas alturas que os serviços 24 horas se tornam a opção mais viável e imediata. Uma coisa é certa: a capacidade de resposta é muito mais rápida e muito mais eficaz; quanto mais cedo ligar, melhor!

Conheça quatro bons motivos pelos quais deve ter sempre os serviços 24 horas em mente e no telemóvel. Porque mesmo que o imprevisto seja inevitável, há formas de o minimizar!

Os períodos de funcionamento de eletricistas, canalizadores ou outros trabalhadores especializados nos problemas domésticos é normalmente um período que não começa antes das 8h e não se prolonga por muito mais que as 20h. Nos serviços 24 horas, como o próprio nome indica, sabe-se que os infortúnios não escolhem horas e estão disponíveis durante todo o dia e noite para ouvirem o problema e tentarem solucioná-lo o mais rapidamente possível.

Além de ser um serviço com disponibilidade o dia todo, sem restrição de horário, este tipo de serviços tem também piquetes disponíveis aos fins de semana e aos feriados. Por norma, mesmo nos dias mais difíceis há um profissional disponível para ajudar o mais rapidamente possível a eliminar o problema do conforto de sua casa.

As avarias em casa exigem, normalmente, profissionais especializados, como é o caso das canalizações ou das caldeiras. Os serviços 24 horas asseguram-se de que, ao contratar determinado serviço, receberá em casa alguém com conhecimentos específicos, que pode solucionar o problema com rapidez e com todo o profissionalismo.

É um dos grandes medos quando algum problema doméstico destas dimensões acontece: "Quanto é que custará um serviço de reparações no imediato? Arruinará o orçamento familiar?" As empresas que prestam serviços de 24 horas têm preços apelativos, que permitem que opte pela segurança de resolver a situação dentro de orçamentos equilibrados. Os preços são variáveis, mas é possível encontrar várias opções low-cost para resolver a situação.

Números para ter sempre à mão

Alguma vez precisou de serviços 24 horas? Conheça agora algumas opções que vale a pena manter por perto, ainda que, esperemos, nunca venha a precisar delas!

1 – ChaveMestra

Agência multisserviços com diversas soluções nas áreas de desentupimentos, reparação de caldeiras e deteção de fugas de água. Visite a ChaveMestra.

2 – JL Desentupimentos

Empresa de desentupimentos e deteção de fugas de água com sede em Coimbra e com várias representações em diversos pontos do País. Visite JL Desentupimentos.

3 – Tecnolider

Empresa de desentupimentos e assistência técnica de caldeiras em diversos pontos do País. Visite a Tecnolider.

4 – Desentop24horas.pt

Empresa especializada em desentupimentos, limpeza de fossas e inspeção de vídeo. Visite a Desentop24horas.

5 –Caldeiras Roca, Vulcano e Ferroli

Cada uma na sua marca, efetuam assistência a caldeiras a gás e gasóleo. Visite caldeirasroca.com, caldeirasvulcano.com e caldeiras-ferroli.pt/.